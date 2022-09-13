Сейчас: с приближением промежуточных сроков в ноябре Байден достигнет третьего срока на поле боя на этой неделе.

Что вы ожидаете в среду

В прошлом обнародование фотографий служило бывшим президентам и их супругам возможностью собраться с членами их администрации и сотрудниками Белого дома, некоторых из которых они, возможно, не видели годами…

Это будет первый раз, когда Мишель Обама вернется в Белый дом после ухода из семьи.

Некоторые из бывших чиновников администрации Обамы, которые будут присутствовать, — это бывший глава администрации Рам Эмануэль, который сейчас является послом США в Японии. бывший старший советник Дэвид Аксельрод; бывший министр здравоохранения и социальных служб Кэтлин Себелиус; Бывший прокурор США Эрик Холдер…

почему сейчас?

Непонятно, почему фотография Обамы была обнародована в Белом доме сейчас, более чем через пять лет после окончания его второго президентского срока. За время своего пребывания в должности Трамп не проводил никаких мероприятий в Белом доме Обамы, который он ожесточенно критиковал в течение многих лет, в том числе возглавлял движение «Родитель», которое безосновательно обвиняло Обаму в том, что он не родился в Соединенных Штатах. Возможно, это было неудивительным отходом от традиции для президента, нарушившего десятки других устоявшихся норм. Трамп, который долгое время публиковал безосновательные обвинения в широкомасштабных фальсификациях выборов, также не присутствовал на инаугурации Байдена в январе прошлого года.