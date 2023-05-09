Секретный американский танкист пробрался в Украину, опасаясь захвата русскими

ВАШИНГТОН — Ранее в этом году администрация Байдена смягчилась после многомесячных просьб Украины и согласилась направить в страну свою самую смертоносную бронетехнику: танки «Абрамс». Танки Abrams не будут участвовать в начальном весеннем наступлении.

Это связано с тем, что танки модифицируются для удаления секретных технологий, которые могут попасть в руки российских сил. Официальные лица США и военные эксперты заявили, что это необходимая мера предосторожности на случай, если русские захватят транспортное средство и будут использовать его в разведывательных целях.

«Это может предоставить или не предоставить России возможность провести испытания, найти уязвимые места», — сказал Колин Смит, эксперт по военным вопросам России в RAND Corp., беспристрастном аналитическом центре.

Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным правительствам урезанные версии своих танков. Пентагон резервирует свои самые высокие возможности для американских войск. По словам официальных лиц и экспертов, сложная проблема с отправкой танков Abrams в Украину заключается в том, что один из них может попасть в руки России на поле боя.

Разработан во время холодной войны, испытан в Ираке.

Танки Abrams мощные, быстрые и хорошо бронированные. «Абрамсы» массой около 70 тонн были разработаны во время холодной войны, и первые танки были поставлены в армию в 1980 году. Впервые они участвовали в боях в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» в Ираке.

Для этой войны танки были окрашены в зеленый цвет — отвлечение от привычной пустыни после десятилетий боев на Ближнем Востоке.

По словам Смита, на этот раз большое беспокойство вызывает броня более продвинутой версии танка и то, как она может пробить. В отличие от беспилотника Reaper, сбитого российскими летчиками в прошлом месяце над Черным морем, где он разбился и затонул на большой глубине, поврежденный танк можно восстановить практически целым.

Низкотехнологичные танки, которые получат украинцы, не будут содержать чувствительных компонентов, которые могли бы использовать русские, заявили два американских чиновника, не уполномоченные публично высказываться по этому вопросу. Оба танка имеют одинаковую мощную 120-мм пушку, но более совершенный M1A2 имеет улучшения, в том числе системы наведения.

В январе Пентагон объявил о планах поставить в Украину 31 танк M1A2 Abrams после нескольких месяцев заказов от украинцев. Они хотят, чтобы современные щиты вернули земли, которые Россия оккупировала с момента начала вторжения в феврале 2022 года. Ожидается, что украинское наступление начнется в течение нескольких недель.

В марте Пентагон объявил о планах ускорить развертывание, предоставив менее совершенную версию танка M1A1, заявив, что эти машины можно будет пополнять быстрее. Танки и бронетехника, необходимые для эвакуации поврежденных с поля боя, должны быть боеспособны в Украине к осени.

Между тем бои на востоке Украины, куда должны были быть отправлены танки, были кровавыми и жестокими. По данным Белого дома, с декабря в боях там погибло 20 000 российских солдат и еще 80 000 получили ранения. Также были уничтожены или захвачены тысячи российских танков и бронетранспортеров.

Некоторые военные чиновники говорят, что необходимая модернизация не задерживает развертывание. Даже если бы танки были готовы сегодня, украинцы не были бы готовы принять их в бой, сказал полковник Мартин О’Доннелл, официальный представитель вооруженных сил США по Европе и Африке. Войскам потребуется около десяти недель обучения, которое должно начаться в конце этого месяца в Германии.

Танки на скоростной трассе

На самом деле танки М1А1 находятся на шоссе для Украины, сказал О’Доннелл. На обновление крупной системы вооружения, такой как танк, могут уйти годы.

Украинские военные будут тренироваться на танках, подобных тем, что модернизируются в США.

«Мы движемся так быстро, как только можем», — сказал О’Доннелл.

Сенатор Том Коттон высмеял данное Пентагоном определение быстрого развертывания. На слушаниях в Комитете по вооруженным силам 27 апреля. Коттон, штат Арканзас, упрекнул администрацию Байдена в бездействии в поставках оружия, в том числе танков, Украине.

«Я думаю, что мы можем поставить их уже через восемь или девять месяцев, если будет политическая воля», — сказал Коттон.

Однако некоторые военные предупреждают, что танки — это еще не все, что нужно Украине для победы над Россией.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил в прошлом месяце на встрече союзников Украины в Германии, что танки «Абрамс» дадут Украине преимущество, но не решительность.

«В этом случае нет серебряной пули, — сказал Майли. — Но я верю, что танк М1, когда он будет доставлен и достигнет своей боеспособности, будет очень эффективен на поле боя».

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