Селин отменяет мужское шоу из-за беспорядков в Париже — WWD

Селин отменяет мужское шоу весны 2024 года на фоне напряженной ситуации в Париже после того, как убийство подростка полицией привело к ночи беспорядков, грабежей и насилия.

«В связи с событиями последних дней и во избежание любых потенциальных рисков для безопасности наших гостей и нашей команды мы с сожалением сообщаем вам, что отменяем Летнее шоу Celine Homme 2024, которое было запланировано. в La Gaité Lyrique в это воскресенье, 2 июля, в 20:30», — сказал Дар.

В заявлении также отмечается, что «мероприятия, запланированные на конец этого шоу, начиная с 21:30 в том же месте, также были отменены».

Известно, что креативная Селин и директор по имиджу Эди Слиман подготовили живые выступления для следующего гала-концерта.

Слиман опубликовал заявление на французском языке в своем личном аккаунте в Instagram, в котором делается вывод: «Проведение показа мод в Париже, в то время как Франция и ее столица несут потери и синяки, только с моей точки зрения кажется безрассудным и совершенно неуместным».

Другие модные мероприятия в настоящее время запланированы на воскресенье, в том числе показы мод Patou и Alaïa, а также мероприятия для бельгийского бренда аксессуаров Delvaux и итальянского модного лейбла Philosophy di Lorenzo Serafini.

Этой осенью, накануне Парижской недели высокой моды, которая пройдет с понедельника по пятницу в столице Франции, 32 дома представят свои коллекции осень-зима 2023.

Как сообщалось, Хлоя отменила запланированное на пятницу вечером мероприятие, посвященное творениям Карла Лагерфельда для дома, сославшись на «текущую ситуацию в Париже».

Курреж отложила свой ежегодный клубный вечер, запланированный на вечер субботы. «Мы были очень рады потанцевать с вами завтра на ежегодном Summerclub, но из-за недавней трагедии во Франции мы решили отложить наше совместное время», — написал креативный директор Николя Де Феличе в Instagram в пятницу.

Беспорядки последовали за убийством 17-летнего автомобилиста полицией во вторник. Водитель Наль М. был арестован. за нарушение ПДД. Когда он попытался уйти от полиции, его застрелили.

Первоначально полиция заявила, что он пытался наехать на полицейских на своей машине, но прохожий записал инцидент на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях. Возмущение инцидентом вызвало волнения по всей стране, а также столкновения с полицией.