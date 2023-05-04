Семьи задержанных американцев призывают Байдена сделать больше для предотвращения захвата заложников

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Гражданин США Хосе Перейра, который был «несправедливо задержан» в Венесуэле ровно год назад, в среду стоял в нескольких метрах от Белого дома и умолял президента США Джо Байдена активизировать усилия по возвращению американцев домой. проводятся за границей.

Перейра был среди руководителей американского нефтеперерабатывающего предприятия Citgo в Венесуэле, которые в 2017 году были заключены в тюрьму по обвинению в коррупции. Он был освобожден в рамках сделки по обмену пленными между Вашингтоном и Каракасом в октябре прошлого года.

Выступая на мероприятии, организованном кампанией «Вернем наши семьи домой», правозащитной группой, сформированной в основном семьями граждан США, находящихся за границей, родственники призвали Байдена сделать больше для возвращения домой близких, а также для предотвращения «захвата заложников» со стороны иностранных правительств и групп.

«Это стало вопросом национальной безопасности», — сказал Перейра, добавив, что американцы стали заложниками, а не на поле боя. «Эта практика растет, растет и растет. И эта практика должна прекратиться».

Сторонники «Вернем наши семьи домой» призывают Байдена предпринять шаги, в том числе увеличить количество обменов заключенными и ослабить санкции против стран, удерживающих американских заключенных.

Бедственное положение американцев, удерживаемых за границей, стало известно в прошлом году после того, как Россия арестовала звезду НБА Бритни Гренье по обвинению в хранении наркотиков. Она была освобождена в конце прошлого года в результате обмена пленными, в результате которого российский торговец оружием Виктор Бут был переведен в Москву.

Совсем недавно Россия задержала гражданина США и репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича по обвинению в шпионаже, которое он отрицает.

Хотя правительство США не предоставляет цифры, более 60 американцев за границей удерживаются иностранными правительствами, включая высокопоставленных противников, таких как Россия, Иран и Венесуэла, по данным Фонда Джеймса Фоули, названного в честь американского журналиста, который был похищен и убит. в Сирии.

Китай также удерживает ряд граждан США по обвинениям, которые Вашингтон считает политически мотивированными.

Администрация Байдена провела два обмена пленными с Россией и один с Венесуэлой. Это также обеспечило освобождение другого американца, Джеффа Вудки, который был захвачен боевиками в Нигере. В среду Вудк встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Семьи также повторили приглашение встретиться с Байденом, просьба, которая остается без ответа для многих из них уже более года.

«Ему нужно встретиться с этими семьями и хотя бы связаться с ними», — сказал Джои Рид, отец Тревора Рида, бывшего морского пехотинца США, который был захвачен в плен в России, а затем освобожден в результате обмена пленными в апреле 2022 года. Сын Рида появился после того, как семья столкнулась лицом к лицу с Байденом.

Обмен пленными вызвал некоторую критику в отношении того, поощряют ли они новые захваты заложников — аргумент, который семьи категорически отвергли, заявив, что нет никаких доказательств в его поддержку.

«Политика — это то, что мешает нашим президентам вернуть наших людей домой», — сказал Рид. «Они опасаются, что будет оппозиция с другой стороны».

(Обложка) Хамира Памук в Вашингтоне Редактирование Мэтью Льюиса



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