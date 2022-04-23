Семьи моряков ищут ответы о гибели российского корабля

Российским военным потребовалось больше недели, чтобы признать гибель одного солдата и потерю двадцати других после того, как один из ее основных крейсеров затонул в Черном море, как сообщается, в результате украинского ракетного удара.

Это признание пришло после того, как семьи начали отчаянно искать своих сыновей, которые, по их словам, служили на корабле и не вернулись домой, а родственники задавали острые вопросы по поводу первоначального заявления России о том, что весь экипаж эвакуирован.

Министерство обороны России сообщило в пятницу в кратком сообщении, что один член экипажа погиб и 27 человек пропали без вести в результате пожара, повредившего главный корабль «Москва» на прошлой неделе, а еще 396 человек были эвакуированы. Министерство не дало никаких объяснений своим более ранним заявлениям о том, что весь экипаж высадился с корабля до того, как он затонул.

Потеря «Москвы», одного из трех ракетных крейсеров такого типа в российском флоте, была окутана тайной с того момента, как о ней впервые сообщили 14 апреля. Минобороны РФ не признало нападение, заявив лишь, что на лодке возник пожар после взрыва боеприпасов, причинивший значительный ущерб.

Москва даже настояла на том, чтобы корабль сохранили на плаву и отбуксировали в порт, только для того, чтобы через несколько часов признать, что он все-таки затонул — во время шторма. Никаких фотографий корабля или предполагаемой спасательной операции предоставлено не было.

Всего через несколько дней российские военные выпустили короткое, в основном немое видео, на котором ряды моряков, предположительно из Москвы, отчитываются перед своим командованием в крымском городе Севастополь. Кадры не давали ясности относительно того, сколько моряков уже эвакуировано в безопасное место.

Вскоре посыпались вопросы. Вскоре в социальных сетях распространился влиятельный пост Дмитрия Шкрипца, в котором утверждалось, что его сын, призывник, работавший поваром в Москве, пропал без вести.

«Весь экипаж эвакуирован», — заявили военные. Это ложь! Наглая и наглая ложь! Шкрипец, житель Крыма, написал в ВК, популярной российской социальной сети, 17 апреля, через три дня после того, как судно затонуло.

«Мой сын, призывник, как мне сказали те же командиры крейсера «Москва», не числится в списках раненых и погибших и числится в списках пропавших без вести… Мужчины, пропавшие без вести в море?!» Вскоре последовали аналогичные публикации из других регионов России. Ассошиэйтед Пресс обнаружило сообщения в социальных сетях о поиске как минимум 13 других молодых людей, служивших в Москве, и их семьи не смогли их найти.

Женщина поговорила с AP на условиях анонимности, потому что опасалась за безопасность своего сына. Она сказала, что ее сын был призывником и находился на «Москве» несколько месяцев, прежде чем в начале февраля она сообщила ей, что корабль собирается уйти на учения. Я потерял с ним связь на несколько недель после этого.

Она сказала, что новость о вторжении России в Украину стала для нее источником беспокойства, и она начала каждый день читать новости в Интернете и в социальных сетях. В последний раз они разговаривали по телефону в середине марта. Он был на корабле, но не сказал, где оно.

Искать его она начала только через сутки после того, как узнала о беде на борту «Москвы», поскольку в официальных заявлениях Минобороны говорилось, что экипаж эвакуирован. Но никто не звонил и не писал ей о местонахождении сына, и она начала расстраиваться.

Звонки различным военным и на горячие линии поначалу ни к чему не привели, но она продолжила. Звонок, который она сделала по пути в продуктовый магазин, принес мрачные новости: ее сын числится пропавшим без вести и что шансов выжить в холодной воде у него мало.

— Но ты сказал, что спас всех, а он сказал, что у меня только булочки. Я плакала, что ты делаешь?! «Она сказала Ассошиэйтед Пресс. «У меня случилась истерика. Прямо на остановке (где я стояла) я почувствовала, что земля под ногами проваливается. Меня начало знобить». Заявления Кремля о гибели корабля и судьбе экипажа следуют исторической схеме, по которой Россия часто встречала плохие новости молчанием, отрицанием или занижением потерь. Предыдущие примеры включают аварию на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 году, крушение атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море в 2000 году и чеченскую войну 1994–1996 годов.

Независимая проверка счетов семей невозможна. Но они не встретили сопротивления со стороны российских властей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев и перенаправил вопрос Министерству обороны в ответ на вопрос AP во время одного из его ежедневных телефонных разговоров с журналистами о семьях, оспаривающих официальные заявления об эвакуации моряков.

Минобороны также никак не комментировало протест — до пятницы, когда, наконец, выяснилось, что 27 членов экипажа пропали без вести, а один из них был признан погибшим. Однако министерство еще не признало нападение на корабль.

Политолог Аббас Галямов говорит, что крушение «Москвы» стало серьезным политическим ударом для президента Владимира Путина не из-за семейных протестов, а потому, что оно подрывает имидж Путина как военной силы.

«Этот атрибут, возможно, сейчас находится под ударом, потому что сейчас речь идет об уничтожении флота», — сказал Галямов. Но беды семей подтверждают, что «российским властям доверять не стоит». Между тем, некоторые семьи, потерявшие своих сыновей, планируют продолжить поиски правды.

«Теперь мы обратимся к тому, как долго человек может быть потерян «в море», — написал Шриптес в пятницу.

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