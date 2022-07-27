Родственники 106 российских солдат, пропавших без вести после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обратились к президенту Владимиру Путину, требуя ответов для своих близких.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщает Радио Свобода. разорвать действительно СМИ проекта предоставили в его распоряжение копию обращения.

«Требуем установить местонахождение наших близких и внести их в списки пропавших без вести военнопленных. Поиски не ведутся, так как они числятся пропавшими без вести на работе. Уже более 5 месяцев Минобороны России препятствует переезду в меняют свой статус, независимо от полученных сообщений.Родственники вынуждены сами искать факты и доказательства того, что их дети или супруги находятся в плену (или погибли) — и это происходит по всей стране.Уполномоченные органы заявили в обращение, которое отцы и жены лично доставили в приемную президента 26 июля.

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Издание отмечает, что подписавшие обращение получают от российских властей противоречивые заявления о том, что произошло с их родственниками. Например, одна из них, мать, разыскивающая своего 19-летнего сына, «собрала гору коротких официальных ответов: одни говорят, что он жив и воюет, другие говорят, что он в плену на Украине, третьи говорят, что он убит. «

Агентство обороны России сообщило о потерях своей армии на Украине в конце марта, заявив, что число погибших достигло 1351. В то же время, согласно последней сводке Генштаба ВСУ, реальное число составляет около 40 тыс.