Более 100 семей Отправить российских солдат в Украину Об этом говорится в обращении Минобороны России, направленном непосредственно в Кремль во вторник.

Это согласно Русская служба Радио Свободная Европа В северо-западной части страны, которая получила копию письменного обращения и поговорила с заинтересованными членами семьи.

«Требуем, чтобы наши близкие были найдены и внесены в списки пропавших без вести военнопленных», — говорится в обращении, которое подписали 106 человек. Далее в письме содержались требования о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и обвинение Минобороны России От «блокировки» попыток изменить режим Солдаты, которые потерялисьвлияя на то, прилагаются ли усилия для их возвращения домой.

Семьи обвинили министерство обороны в том, что оно кормит их ложью о местонахождении их близких, при этом военные заверяют, что мужчины живы, только для того, чтобы через несколько часов другие официальные лица объявили, что они действительно мертвы.

3 апреля я получил сообщение с другой стороны (Украины), что он убит. У них (российских солдат) не было с собой ни телефонов, ни документов. Я сразу позвонил в военную часть. Я сказала, что мне сообщили, что мой муж умер, и они ответили: нет, нет, нет, не волнуйтесь. Их уже тянут. Потом, на четвертый день, позвонил заместитель замполита и сказал: «Его сожгли, собирать нечего», — цитирует издание Анна Данилова, рассказывающую о поисках 47-летнего мужа.

Она сказала, что несколько дней обменивалась сообщениями с человеком, назвавшимся военнослужащим украинской армии, который сообщил ей, что ее муж выжил и лечится в больнице.

Но она сказала, что попытки «вытащить кого-то» с российской стороны, чтобы обеспечить возвращение ее мужа, оказались безуспешными.

Мне говорят: докажи, что он заключенный. Я знаю, что 1 июня его перевели из больницы. Я бы не сказал, в каком городе больница, боюсь за этого доктора. Я боюсь давать это интервью, но что мне делать? Если это уголовное преступление, я выдержу время, только верните мне мужа».

Ирина Чистякова, мать, которая была одним из авторов обращения к Владимиру Путину, рассказала, что российские военные дали ей три противоречивых версии того, что случилось с ее 19-летним сыном: что он жив и все еще участвует в войне , и что его задержали перед украинцами, и что его убили.

«В начале июня Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила ответ от Минобороны, что мой сын жив и незаконно удерживается украинской стороной. Как он туда попал и что означает слово» «нелегально» означает?» Чистякова сказала: «Оно оказалось нелегально в Украине.

«Он был отправлен туда по преступному приказу руководителей и под ложным предлогом. [supposed to be] На границе с Украиной, а не через границу. Она добавила, что сталкивалась с угрозами поднять тревогу по поводу обращения России со своими вооруженными силами.

Моя жизнь в опасности, и эта опасность исходит непосредственно от армии. Полковник сказал мне: Армейцы — экстрасенсы, если я на это нажму, произойдет непоправимое, … Я ответил, что это мой сын и что запугивать меня пулей в голову глупо. Полковник ответил, что не пугал меня, а предупредил, что военные сумасшедшие».

Лариса, мать другого военнослужащего, пропавшего без вести на Украине, рассказала новостным агентствам, что ей также угрожали требованием ответов от властей: «Мне звонили из ФСБ. [Federal Security Service] А он сказал: Заткнись!

Все семьи заявили, что Минобороны России не предприняло никаких усилий, чтобы помочь им, что, по словам Чистяковой, демонстрирует «безразличие властей от президента до муниципальных властей».

Обращение поступило после того, как украинские власти неоднократно заявляли, что русские отказываются забирать тела своих солдат, вероятно, в попытке сохранить в секрете ошеломляющее число погибших. Последнее число погибших было объявлено в Минобороны России в марте, когда официальные лица заявили, что погиб всего 1351 солдат. Согласно местным сообщениям от начала июля, позже российские СМИ получили приказ не публиковать никакой информации о гибели военнослужащих.

Вместо этого кремлевская пропагандистская машина пошла на крайние меры, чтобы представить войну против Украины как предмет гордости для простых россиян с помощью государственного телевидения. раздел На прошлой неделе о блестящей новой Ладе, которую мужчина смог купить благодаря компенсационным деньгам, которые он получил за смерть своего сына в Украине.