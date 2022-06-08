Семья британца, захваченного российскими войсками в Украине, поделилась эмоциональным заявлением

Семья британского боевика в Украине, который был захвачен российскими войсками, поблагодарила его сторонников, поскольку ему предъявлены обвинения, которые могут привести к смертной казни.

Родственники Айдына Аслина, одного из трех человек, обвиняемых в наемничестве для украинских сил, заявили, что работают с министерством иностранных дел и правительством Украины, чтобы вернуть его домой.

В заявлении, распространенном через Государственный департамент, они описали г-на Эслина как «очень любимого человека, которого очень не хватает».

Это произошло после того, как президент украинской сепаратистской Донецкой Народной Республики заявил, что Верховный суд области открывает судебный процесс над тремя британцами.

Во вторник BBC сообщила, что 28-летний Эслин и один из его сообвиняемых, 48-летний Шон Пеннер, появились на скамье подсудимых в пророссийском районе.

Если мужчин осудят по обвинениям, включающим попытку «захвата власти», суд, не признанный на международном уровне, опасается вынести смертный приговор.

Оба были членами регулярных украинских воинских частей в Мариуполе. Принадлежность третьего британца, Эндрю Хилла, захваченного в Николаевской области, неясна.

Во вторник появились кадры с тремя мужчинами, как сообщается, г-ном Аслином, г-ном Беннером и Саудуном Ибрагимом, гражданином Марокко, на скамье подсудимых.

Они говорили только для того, чтобы подтвердить, что им известно об обвинениях против них, и сказали, что согласны вести свое дело без свидетельских показаний, сообщает BBC.

Президент сепаратистов Деннис Пушлин заявил в понедельник, что «совершенные ими преступления были жестокими», сообщает сепаратистское информационное агентство ДАН.

Эйден Эслин (справа) из Ноттингемшира (моя боль)

Семья г-на Аслина заявила в своем заявлении во вторник: «Мы, семья Эйдена Аслина, хотели бы в настоящее время запросить конфиденциальность у средств массовой информации.

«Это очень чувствительное и эмоциональное время для нашей семьи, и мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддержал нас.

В настоящее время мы работаем с украинским правительством и Министерством иностранных дел, чтобы попытаться вернуть Эйдена домой. Эйдена очень любят и по нему скучают, и мы надеемся, что его скоро выпустят».

История продолжается

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Доминик Рааб (Питер Бирн/Пенсильвания)

Доминик Рааб сказал, что Государственный департамент «сделает все заявления» от имени г-на Асселина.

Выступая в понедельник, он сказал LBC: «Что касается этого дела, я не знаю всех деталей, но, конечно, мы ожидаем, что законы вооруженного конфликта будут соблюдаться, и мы позаботимся о том, чтобы мы использовали все полномочия. адвоката.

«Я знаю, что Государственный департамент позаботится о том, чтобы все эти гарантии были предоставлены».