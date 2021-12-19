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Семья Пола Уилана сосредоточена на его освобождении, поскольку он находится под стражей в России на три года

19 декабря, 2021
Vsevolod Egorov
Пол Уилан, гражданин США и бывший морской пехотинец, был задержан в московском отеле 28 декабря 2018 года и арестован по обвинению в шпионаже, которое он категорически отрицал. Он был признан виновным в судебном процессе, который власти США признали несправедливым и приговорен в июне 2020 года к 16 годам тюремного заключения.

«В первые месяцы очень трудно не быть полностью поглощенным эмоциями ситуации, беспокоиться о том, как поживает ваш любимый человек, беспокоиться днем ​​и ночью до такой степени, что вы действительно не можете выполнять свою повседневную работу должным образом или должным образом «, — сказала Элизабет Уилан в интервью CNN.

«И в какой-то момент, если вы собираетесь забрать любимого человека домой, вы понимаете, что это не путь вперед, вам просто нужно быть умным и организованным и не спускать глаз с цели, в которой выпускается молоко».

По его словам, вся семья Уилана участвует в отстаивании этого решения. Его брат Дэвид выступает в качестве официального представителя, занимается личными делами своего брата Эндрю Пола и становится основным докладчиком с официальными лицами в Вашингтоне. Он отметил, что семья ведет страницу GoFundMe, чтобы обеспечить молоком «еду, бумагу, одежду, все».

Элизабет Уилан за 16 лет содержания под стражей своего брата совершила 16 поездок в столицу страны — две лодки, автомобиль, автобус и поезд, путешествуя в каждую сторону с острова Сабагутич в Массачусетсе. Работает художником.

«Один из прискорбных компонентов аргументации в пользу кого-то, кто был незаконно задержан, заключается в том, что вы должны заявить о своем присутствии. Всегда продолжается кризис, и вы должны напоминать людям, что есть американец, захваченный враждебно настроенным иностранцем. «Часто у нас есть какие-то отношения, и этой ситуации нужно положить конец. Должен», — сказал он CNN.

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Демократы Хейли Стивенс и сенатор в штате Мичиган, где родился Пол. Он сказал, что заручился поддержкой законодателей, в том числе Гэри Петерса и его представителя в Массачусетсе Билла Китинга. Он также высоко оценил работу Роджера Горстенса, специального посланника по делам заложников президентов, и его сотрудников, а также Джона Салливана, посла США в России, и делегации посольства США в Москве.

«Что касается доставки молока домой, мы поддерживаем то, что хочет сделать правительство США», — сказал он CNN. По мере роста напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Россией он обеспокоен возможным влиянием на дело его брата и Тревора Рида, другого задержанного там американца.

«Если мы закончим конфликтом, мы очень обеспокоены тем, что наши близкие окажутся за спиной врага», — сказал он.

«Связанный и решительный Выжить ‘

Она похвалила усердие своего брата и сказала CNN, что Пол Уилан был «полон решимости пережить эту ситуацию и что он не собирался подчиняться русским. Он не собирался проявлять слабость».

Он столкнулся с местью со стороны тюремных властей, в том числе в одиночном заключении.
Во время телефонного разговора с CNN в июне он описал ужасные условия в удаленном трудовом лагере, где он работал на швейной фабрике, известной как «потогонный цех».

Он сказал CNN в то время, что у него был продолжительный кашель из-за работы на заводе и бурсит в предплечье, и что «здесь очень трудно получить медицинскую помощь».

Он сказал CNN, что испытывает тяжелое положение «день за днем» и пытается сохранять «позитивное отношение» к ситуации.

Теперь пожилая семейная собака Флора Пол Уилан ждет возвращения.

Он добавил гордости чтению — его семья присылала ему романы-триллеры, его любимый жанр, — и помог ему сориентироваться «в нужном месте», написав письма семье, друзьям и сторонникам. Его семья говорит, что он написал сотни писем во время заключения.

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Хотя их 15-минутные разговоры отслеживались, его сестра сказала, что телефонные разговоры с их родителями сыграли ключевую роль в повышении его энтузиазма.

Его брат сказал, что он «старается, чтобы тон большинства звонков оставался легким», потому что их родители еще из 80-х, и он «не хочет беспокоиться о вещах, которые недостаточно важны для происходящего. Тюрьма».

Он также заботится о своей любимой семейной собаке Флоре и своей сестре, которая особенно привязана к нему и состарилась.

«В начале эксперимента я посоветовал родителям« быть по эту сторону травы, а также следить за тем, чтобы Флора сделала это! » Элизабет Уилан сказала CNN. «Однако по прошествии почти трех лет они ничего не могут сделать, кроме как сделать ее счастливой и здоровой, насколько это возможно, и верить в лучшее».

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