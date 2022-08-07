Семь важных космических аппаратов на низкой околоземной орбите

Напротив, орбитальные спутники следуют по эллиптической траектории, называемой эллипсом. Его длина и ширина известны как большая и малая оси.

Реалистичная трехмерная иллюстрация спутника, вращающегося вокруг Земли.

Орбиты большинства спутников почти круговые, но иногда эллиптические могут быть намного больше, при этом большая ось намного длиннее малой оси.

Например, файл Молния спутниковая орбитакоторый используется для связи в высоких северных широтах, имеет максимальную высоту около 25 000 миль (40 000 км) и низкую точку около 308 миль (495 км).

НОО — самый распространенный тип орбиты, Но не единственный. Помимо GEO, существуют также средняя околоземная орбита (MEO), высокая околоземная орбита (HEO), солнечно-синхронная орбита (SSO), геостационарная переходная орбита (GTO) и точки Лагранжа (L точки).

Сколько спутников находится на низкой околоземной орбите?

Короче много.

По состоянию на 1 сентября 2021 г. Около 4550 спутников вращались вокруг Земли на LEO, MEO, HEO и GEO. Эти спутники эксплуатируются различными частными и государственными организациями, включая SpaceX, ВВС США, ЕКА, Министерство национальной обороны Китая и т. д.

Неудивительно, что у Соединенных Штатов больше всего спутников на орбите Земли, где-то около 2804 спутников принадлежат или управляются американской организацией.

Только это число составляет более половины от общего количества космических спутников, находящихся в настоящее время на орбите. Все остальные страны управляются примерно 75 разными странами, у которых есть хотя бы один спутник на орбите Земли.

По состоянию на 2021 год на низкой околоземной орбите (НОО) находилось более 3500 спутников, где вы найдете спутники, обычно используемые для спутниковых систем связи и дистанционного зондирования.

Здесь также расположены Международная космическая станция, космический телескоп Хаббл и спутники SpaceX Starlink.

Приблизительно 565 спутников, второе по величине количество, находились на геосинхронной орбите (ГСО)/геостационарной орбите (ГСО), которая используется для связи и наблюдения за Землей.

Орбитальные скорости спутников на геостационарной орбите и на геосинхронной орбите соответствуют скорости вращения Земли; Объекты на геосинхронной орбите вращаются вокруг экватора, создавая впечатление, что они находятся в фиксированном месте.

На средней околоземной орбите (MEO) находится около 139 спутников, на которых расположены такие навигационные системы, как GPS.

Наконец, на высокой эллиптической орбите (ВЭО) находится около 56 спутников, которые используются для дистанционного зондирования, спутникового радио и других целей. Прямоугольная форма этого типа орбиты отличает ее от других, потому что один ее конец ближе к Земле, чем другой.

Поскольку спутники постоянно выводятся на орбиту компанией SpaceX и другими компаниями и организациями, общее количество спутников, вращающихся вокруг Земли, со временем будет неуклонно расти. Фактически, SpaceX планирует запустить на орбиту 42 000 спутников всего за следующие два десятилетия!

Для чего нужен спутник на низкой околоземной орбите?

Как упоминалось ранее, низкая околоземная орбита (НОО) — это орбита, очень близкая к поверхности Земли. Часто меньше, чем 621 миля (1000 км) над Землейхотя она может достигать 100 миль (160 км), что мало по сравнению с другими орбитами, но все же очень высоко над поверхностью планеты.

Имейте в виду, что большинство коммерческих самолетов не летают на высоте более 31 000 футов (9,5 км) и 38 000 футов (11,5 км).

Спутниковый интернет.

Спутники LEO не всегда должны следовать по определенному пути вокруг Земли одинаковым образом, поскольку их плоскость может наклоняться, в отличие от спутников LEO, которые всегда должны вращаться вокруг экватора. В результате появляется больше возможностей для спутниковых треков LEO, что является одной из причин популярности LEO.

Однако, поскольку они имеют меньшее поле зрения, чем геосинхронные спутники, спутники LEO могут «видеть» и связываться только с ограниченной частью Земли одновременно. Для обеспечения непрерывного покрытия необходима сеть (или «созвездие») спутников. Спутники на низкой околоземной орбите также имеют более быстрый спад орбиты, что требует периодических повторных разгонов, чтобы удерживать их на стабильной орбите, или запуска новых спутников, таких как старые, которые отклоняются от орбиты и снова входят в атмосферу.

LEO полезен по ряду причин из-за его непосредственной близости к Земле. Например, орбита чаще всего используется спутниками для получения изображений, поскольку ее близость к поверхности позволяет получать изображения с более высоким разрешением.