Семь дней в Питтсбурге: 21-27 января | Искусство + развлечения | Питтсбург

нажмите, чтобы увеличить Слева: Джордан Куинн // Справа: Лиза Сом в библиотеке Белого Кита Слева: Джордан Куинн «Без названия (Хавьер в профиль)» из фильма Корни исчезают: современный обзор афроамериканской поэтической культуры В Ассоциации пивоварен

Справа: Лиза Сумез Скажи, что это больно В библиотеке белых китов

Четверг, январь. 21 год

• Виртуальная музыка

Однако Zoom-вечеринки могут быть относительно новым событием Группа Ольги Уоткинс Они вместе уже почти 20 лет, поэтому участники знают, как вести себя при любых обстоятельствах. В музыке группы сочетаются несколько жанров, включая джаз, блюз, фанк и рок. Вы можете посмотреть их виртуальное выступление в потоковом режиме Город убежища. 19:00 бесплатно при регистрации. алфавитcity.org

• Виртуальный театр

Лауреат премии TJ Young драматург из Питтсбурга предлагает Ридинг Светильники“Очень вольная адаптация” Александра Дюма Три мушкетера, мне Общественный театр ПиттсбургаPlayTime Digital Advantage Series N’at Classics. Выражаясь «слишком вольно», они не преувеличивают. Описание гарантирует “универсальную” комедию, полную “волшебства, остроумия и веселой шумихи”. 19:00 продолжается до воскресенья, 24 января. 10 долларов + пожертвование. ppt.org

Пятница, январь. 22

• Виртуальный форум

В 23-й ежегодный Питтсбургский саммит по расовой справедливости Он станет виртуальным, но по-прежнему будет содержать в себе столько информации и ресурсов, сколько и всегда. В ходе более чем 20 брифингов и двух сессий в течение всего уик-энда на саммите будут рассмотрены все столпы движения за расовую справедливость, от того, как добиться устойчивых изменений, до самообслуживания активистов и противодействия расизму в академических кругах. 17:30 до субботы 23 января. pittsburghracialjusticesummit.org

ART • IRL

Ассоциация Напитков На последней выставке представлена ​​презентация новой кураторской программы «Брошюра» с Корни исчезают: современный обзор афроамериканской поэтической культуры. Шоу, организованное Тарой Фей Коулман, считается данью разнообразному наследию, традициям и сообществу, которое способствует укладке черных волос. Благодаря разнообразным фотографиям, скульптурам и работам в смешанной технике местных и национальных художников, Roots Run Deep иллюстрирует поэзию как стиль творческого самовыражения, исследует многие аспекты идентичности чернокожих и выступает в качестве отправной точки для зрителей, которые могут почувствовать ностальгию по своему прошлому или узнать больше о свиданиях, которых они не переживали. . Пятница. И сел. С 11.00 до 16.00, четверг. 14-19 вечера до субботы 6 марта 711 South 21st Street, South Side. Свободный. brewhousearts.org

Суббота, январь. 23

Горит • по умолчанию

Присоединяйтесь к группе местных писателей, чтобы чествовать поэта. Лиза Сумез Дебютная книга Скажи, что это больно, С участием Библиотека белых китов. Сборник содержит стихотворения, в которых «рука об руку» означает «радость и потеря», обращаясь к сложностям горя, любви, странностей, исцеления, роста и всего, что происходит между ними. На мероприятии также будут прочитаны выступления Яри Брэдли, Микаэлы Корн, Сары Уотсон и Дайаннели Антигуа. 19:00 бесплатно при регистрации. whitewhalebookstore.com

• Виртуальная комедия

присоединиться Импровизация театра Steel City За Поэт-пюре, Виртуальный вечер оригинального исполнительского искусства, импровизации и многого другого. Специальный гость Джоанна Лоу представит сборник, который может включать оригинальные стихи, рассказы или комедии. Затем картошка будет передана, так сказать, команде импровизации, которая создаст новые сцены, вдохновленные материалом Лоу. Шоу заканчивается тем, что поэт и импровизатор Тори Шейнман всю ночь декламирует стихотворение, в котором смешиваются темы и персонажи. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Steel City Improv Twitch. С 20:00 до 21:00 бесплатно. twitch.tv/steelcityimprovtheater

Воскресенье, 24 января

Дети • виртуальный

Если в последнее время день и ночь часто смешиваются друг с другом, потому что все всегда сидят дома, подберите подкрепление. The Story Pirates, прозванная Sirius XM, «Одни из лучших авторов и исполнителей в сфере детских медиа сегодня» Отряд сна, Который представляет собой семейную постановку виртуального театра в рамках этого года Детский театральный фестиваль EQT. Превратите спальню своих детей в ракетный корабль, поскольку Лили Купер становится номинантом Тони на «Королеву снов». (Можно приобрести дополнительный иммерсивный комплект, но можно использовать и простую посуду.) Смотрите перед сном или перед сном. Он продолжается до 31 января. 35 долларов (безлимитный просмотр). 50 долларов с комплектом Dreamtime. trustarts.org

Понедельник, январь. 25

ART • IRL

Энди Уорхол обладал талантом документировать талантливых людей в самых разных формах, и в 1960-х джазовая певица и актриса Талли Браун стала одним из его любимых героев. Музей Энди УорхолаПоследняя выставка, Талли Браун, В честь исполнителя декорации, организованные бывшим куратором фильмов и видео Гералин Хаксли. Требуются билеты на время. Он продлится до 4 октября. 117 Сандаски-стрит, Северная сторона. 10-20 долларов. warhol.org

26 января, вторник

Фильм по умолчанию

Кухня фильм Он хочет привнести немного выносливости в особенно трудное время Ночь две тысячи двадцать первого года смеется. К Новому году в ежемесячном сериале на Twitch-канале Jump Cut Theater будет представлен 21 местный забавный короткометражный фильм. После шоу будет проведено живое обсуждение с создателями фильма, а также с организаторами мероприятия и ведущими Мэтью Р. Дэй из Film Kitchen и Стивеном Хейнсом из Jump Cut Theater на Zoom. 19:00 бесплатно. Поощрение пожертвований создателям фильмов. Jumpcuttheater.org

Среда, 27 января

• Виртуальные животные

Не можете попасть в музей или зоопарк лично? В Музей естественной истории Карнеги Вы прикрыли. Каждую среду в музее проводится Дикая среда: виртуальные встречи с живыми животными. Узнайте о существах, о которых заботится музей, не выходя из дома. Увидите ли вы когда-нибудь змею, солнечную конуру или русскую черепаху? Будьте в курсе! 13:30 Регистрация до 11:00 среды. 10 долларов. carnegiemnh.org