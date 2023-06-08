Семь студентов из Gatton Academy были отобраны для участия в молодежной программе «Языковая инициатива национальной безопасности».

Семь студентов были представлены в Академию математики и наук Гаттона в Университете Западного Кентукки (WKU) для получения степени, конкурентоспособной на национальном уровне. Стипендия Инициативы по языку национальной безопасности для молодежи (NSLI-Y) Для иммерсивного и критического изучения языка этим летом. Это представляет 13у год подряд студенты Gatton Academy получают стипендию.

Гранты NSLI-Y Государственный департамент США финансирует студентов в течение шести-восьми недель иммерсивного летнего обучения за границей, в ходе которых участники проходят интенсивные курсы критического языка, живут в принимающей семье и посещают культурно значимые места в принимающей стране.

Академия Гатун является домом для специальных курсов китайского и русского языков, которые называются STEM + Critical Languages. Эти программы были Признан на национальном уровне Справочником американских языков Он реализуется в сотрудничестве с кафедрой современных языков WKU. Благодаря этим факультативным учебным курсам студенты постепенно объединяют строгое критическое изучение языка каждый семестр с классической учебной программой STEM, предлагаемой всем студентам Gatton Academy.

Получатели этого лета указаны ниже вместе с отправляющими их школами:

Десмонд Харрис (’23, Ballard HS) Этим летом она продолжит изучение русского языка в Даугавпилсе, Латвия.

Мейсон Хартлаг (’24, Highlands Latin School) Этим летом она продолжит изучение русского языка в Нарве, Эстония.

Каден Лукас (’23, Breckenridge County HS) Вы будете преподавать арабский язык в Рабате, Марокко.

Куинн Миллер (’23, Hopkinsville HS) Он был принят в программу учебного года в городе Гаосюн, Тайвань, чтобы продолжить изучение китайского языка, но вместо этого осенью поступит в Академию ВВС.

Алекс Минтер (’23, Bowling Green HS) продолжит изучение арабского языка этим летом в Аммане, Иордания.

Джейн Томпсон (’24, Spencer County HS) Этим летом она продолжит изучать китайский язык в Гаосюне, Тайвань.

Закари Вандермулен (’24, Glasgow HS) Этим летом она продолжит изучение китайского языка в Тайбэе, Тайвань.

Об Академии ГаттонАкадемия Гаттона: Академия Гаттона, основанная в 2007 году, является первой двухлетней программой проживания в Кентукки для одаренных и одаренных юниоров и пожилых людей. Учащиеся Gatton Academy посещают младшие курсы и являются студентами дневного отделения WKU, изучающими продвинутые STEM. Академия Гаттона получила награду 2022 года за вдохновляющие программы в области науки, технологий, инженерии и математики. Понимание разнообразия Награда журнала и инновационного партнерства от Национальной ассоциации средних школ STEM.