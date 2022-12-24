Семь человек погибли в результате авиаударов российской авиации по Херсону в канун Рождества.

Сцена после атаки русских на Херсон (Twitter).

По меньшей мере семь человек погибли и 58 получили ранения. Русский Воздушные налеты на центр Херсона в канун Рождества, украинец власти сказали.

Ярослав сообщил: «Противник весь день беспощадно обстреливал жилые кварталы города Херсона, зафиксировано 36 налетов, российские снаряды попали в объекты жизненно важной инфраструктуры, детский сад, школу, больницу, магазины, завод, частные дома и жилые комплексы». Янушевич, начальник Херсонского областного военного ведомства, издал В.И. кабель.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил теракты, назвав их терактом.

«Это не военные объекты», — написал Зеленский в Telegram, добавив, что теракты были «убийствами для запугивания и развлечения».

Он добавил: «Мир должен увидеть, с каким абсолютным злом мы боремся».

Это произошло после того, как Зеленский предупредил о новой волне российских атак во время Рождества.

В своем пятничном вечернем выступлении после возвращения из поездки в США украинский президент сказал: «В связи с быстрым приближением курортного сезона российские террористы могут вновь активизировать свою деятельность», — сказал он. «Они не уважают христианские ценности или какие-либо ценности в этом отношении».

В субботу исполняется десять месяцев с начала российского вторжения.

Спасатель помогает пострадавшему после российской бомбардировки украинского города Херсон (AFP через Getty Images)

С начала октября Украина столкнулась с натиском российской артиллерии, ракет, обстрелов и атак беспилотников, большая часть которых была нацелена на энергетическую инфраструктуру в попытке отключить электричество и отопление в условиях суровой зимы.

Бомбардировки были особенно интенсивными в Херсоне после вывода российских войск и повторного захвата города украинской армией в ноябре.

Ранее в субботу губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов там погибли два человека и пятеро получили ранения.

Смерти произошли в городе Корачев с населением около 20 000 человек, расположенном в 28 милях к западу от контролируемого Россией города Донецка.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что около 60 снарядов разорвались за ночь в трех населенных пунктах Никопольского района.

История продолжается

Поселок Степный на окраине Запорожья также подвергся бомбардировке, однако сведений о пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Старух.

В пятницу украинские силы уже отбили атаки как минимум на 17 восточных населенных пунктов.

(AFP через Getty Images)

А украинские власти добавили, что кремлевские силы нанесли 12 ракетно-авиационных ударов, в том числе по гражданским объектам, вдали от линии фронта на востоке и юго-востоке Украины.

Ссыльный мэр Мелитополя на оккупированном Россией юге в изгнании сказал, что в город было введено больше российских войск, и в последние дни они работали над укреплением укреплений, и теперь жители могут уйти только пешком.

Министерство обороны Великобритании (МО) заявило в своем ежедневном выпуске новостей в субботу, что Россия «вероятно ограничила» свои ракетные удары дальнего радиуса действия по украинской инфраструктуре примерно до одного раза в неделю из-за ограничений своих крылатых ракет.

В министерстве добавили, что с октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов.

«Несмотря на сокращение непосредственной нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, вероятно, остается основным сдерживающим фактором для наступательных операций России», — говорится в докладе.