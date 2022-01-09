Семь человек погибли и трое пропали без вести в результате обрушения стены каньона на моторные лодки в озере в Бразилии.

По меньшей мере семь человек погибли и еще трое пропали без вести после того, как из лицо бездны На туристических лодках по озеру Фе Бразилия.

Еще 32 человека получили ранения, девять серьезно, после того, как в субботу стена оврага рухнула в воду и на моторные лодки на озере Фурнас в Капитолии, штат Минас-Жерайс.

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают группу небольших лодок у передней части скалы, когда валун ударился о воду и упал на два корабля. Были слышны крики зевак, когда другие лодки, находившиеся поблизости от места происшествия, начали спасаться бегством.

Начальник пожарной охраны штата Минас-Жерайс Эдгард Эстево сказал, что водолазы искали до 20 человек, пропавших без вести после катастрофы, но некоторые из тех, кого считали пропавшими без вести, были обнаружены по телефону.

Педро Ихара, представитель пожарной службы, сказал, что две лодки прямо ударились о скалы, и что 24 человека были спасены живыми. Обнаружено семь тел.

Власти заявили, что пострадавшие в аварии получили переломы костей, а один из них находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами головы и лица. Еще 23 получили легкие травмы.

Озеро Фурнаш, известное как «Море Минас», является популярной туристической достопримечательностью в регионе примерно в 418 километрах (260 миль) к северу от Сан-Паулу.

За последние две недели на Минас-Жерайс обрушился сильный дождь, и официальные лица штата считают, что он мог снести валуны.

Видео, опубликованное бразильской научно-исследовательской организацией Conexão GeoClima, показывает, как туристы загорают под туманом водопада до того, как упали камни.

Она написала в Твиттере: «За несколько минут до аварии с падением валуна в Капитолио, штат Минас-Жерайс, в водопаде каньона Фурнас был зафиксирован напор воды. Обратите внимание на внезапный масштаб водопада».

Эстево сказал, что авария произошла между городами Сан-Жозе-да-Барра и Капитолий, откуда лодки отправились ранее в тот же день.

Как сообщается, губернатор штата Минас-Жерайс Ромео Зема отправил сообщения о солидарности с пострадавшими в социальных сетях.

ВМС Бразилии подтвердили, что будут расследовать причины аварии.