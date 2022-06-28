Сенатор США из Айовы включен в список из более чем 900 известных американцев, которым запрещен въезд в страну, поскольку правительство США продолжает вводить санкции после российской оккупации Украины. Россия добавила Чака Кросли во вторник.

МИД России во вторник объявил о санкциях против Гроссли, первой леди Джилл Байден и еще около 20 человек. Кросли не было среди 963 политиков, знаменитостей и руководителей предприятий, внесенных в черный список в мае, но другие представители Конгресса Айовы ранее были исключены.

Кросли написал во вторник в Твиттере, что считает запрет «знаком чести», потому что люди «ненужно умирают за неоправданную войну Путина в Британской Колумбии».

«Меня вызывали в Россию 4 раза, пока я был в Сенате», — написал он в Твиттере. «Я не планирую возвращаться, так что для Путина нет ничего страшного в том, чтобы меня отпустить.

Об этом сообщает Хилл. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в ВВС во вторник, что «способность России совершать такого рода гнусные действия принципиально необоснованна, поэтому ни для кого из нас не должно быть сюрпризом, что они сделают что-то подобное».

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Айова Сенат США. В мае Джонни Эрнст сказал, что считает «получение разрешения от диктаторского кровожадного головореза явным признаком того, что я делаю что-то правильно».

«Незаконная, неспровоцированная и жестокая война Владимира Путина с Украиной останется в истории как подлый и непростительный поступок, — сказал он в своем заявлении. — Путин может поставить мое имя на первое место в своем списке».

Обновленный список был обнародован после встречи президента Джо Байдена с семью делегациями в Европе. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что страны G7 приближаются к ограничению цены, которую страны могут платить за российскую нефть.

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Чиновник сказал, что цель лидеров заключалась в дальнейшем контроле денежных потоков Путина, снижении цен на бензин и обеспечении большей стабильности на энергетических рынках.

Говорят, что лидеры не знают, как доставляется российская нефть. Официальный представитель США заявил, что лидеры G-7 планируют поручить своим правительствам принять срочные меры по разработке механизма ограничения цен для стран, не участвующих в экономическом союзе.

Салливан сказал репортерам, что сделка по ценовому диапазону станет «довольно драматическим шагом» и что это станет «одним из самых значительных результатов саммита G-7».

Предоставлено USAToday.

Брианна Пфанненштиль — главный политический корреспондент Регистратора. Свяжитесь с ней по адресу [email protected] или по телефону 515-284-8244. Подпишитесь на нее в Твиттере @brianneDMR.