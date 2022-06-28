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Сенатору США Чаку Кросли запретили въезд в Россию

28 июня, 2022
Vsevolod Egorov

Сенатор США из Айовы включен в список из более чем 900 известных американцев, которым запрещен въезд в страну, поскольку правительство США продолжает вводить санкции после российской оккупации Украины. Россия добавила Чака Кросли во вторник.

МИД России во вторник объявил о санкциях против Гроссли, первой леди Джилл Байден и еще около 20 человек. Кросли не было среди 963 политиков, знаменитостей и руководителей предприятий, внесенных в черный список в мае, но другие представители Конгресса Айовы ранее были исключены.

Кросли написал во вторник в Твиттере, что считает запрет «знаком чести», потому что люди «ненужно умирают за неоправданную войну Путина в Британской Колумбии».

«Меня вызывали в Россию 4 раза, пока я был в Сенате», — написал он в Твиттере. «Я не планирую возвращаться, так что для Путина нет ничего страшного в том, чтобы меня отпустить.

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