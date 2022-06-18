Сенаторы США атаковали TikTok из-за российской пропаганды

В пятницу сенаторы-республиканцы спросили генерального директора TikTok Сюй Зечо о сообщениях о том, что сайт социальной сети разрешает одобренный государством российский медиа-контент, но блокирует другие видео.

Недавние сообщения свидетельствуют о том, что TikTok… позволил российским государственным СМИ наводнить платформу опасной провоенной пропагандой. Письмо возглавляет Стив Дейнс и подписывает Джон Корнин, Роджер Уикер, Джон Баррассо, Джеймс Ланкфорд и Джеймс Ланкфорд. Синтия Лумис.

«Ни одна компания не должна оказаться в ситуации, когда раздувается ложь Кремля, которая подпитывает народную поддержку выбранной Россией войны на Украине» — сенаторы США «глубоко обеспокоены» тем, что TikTok позволяет распространять провоенную пропаганду на Русская публика.#Поддерживаем Украину .️ pic.twitter.com/LxO6kWtjKI — Алекс Руфуглу (@ralakbar) 18 июня 2022 г.

Сенаторы написали, что они «глубоко обеспокоены» тем, что TikTok «способен распространять среди российской общественности провоенную пропаганду, которая угрожает увеличить и без того опустошительные человеческие жертвы как для украинцев, так и для россиян».

Посольство России в Вашингтоне не сразу ответило на запросы о комментариях. В заявлении TikTok для Reuters говорится, что компания с нетерпением ждет продолжения общения с участниками по этим вопросам и ответов на их вопросы.

В марте агентство Reuters сообщило, что принадлежащее Китаю видеоприложение заявило, что приостановит прямые трансляции и загрузит видео на свою платформу в России, поскольку рассматривает последствия нового закона о СМИ, подписанного президентом Владимиром Путиным.

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Сенаторы заявили, что TikTok не удалось «в равной степени обеспечить соблюдение этой политики», и сослались на новости о Отчет в котором говорилось, что «TikTok закрыл эту уязвимость поздно вечером 25 марта».

В сообщении добавлено: «Вводящий в заблуждение прорежимный контент, который заполонил сервис, не был удален, создав доступный архив пропагандистской пропаганды», и попросил TikTok ответить на ряд вопросов.

TikTok, принадлежащий пекинской интернет-технологической компании ByteDance, находится под пристальным вниманием США в отношении персональных данных, которые он обрабатывает. На слушаниях в Конгрессе США в октябре прошлого года компания столкнулась с жесткими вопросами американских законодателей.

Сенатор Марша Блэкберн, главный член комитета от республиканцев, заявила, что обеспокоена сбором данных TikTok, включая голос и местоположение пользователя, а также доступом правительства Китая к информации. Блэкберн спросил TikTok о том, может ли компания отказаться от предоставления данных китайскому правительству, если материалы будут запрошены.

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TikTok — одно из самых популярных приложений для социальных сетей в мире с более чем миллиардом активных пользователей по всему миру.

Reuters с дополнительными данными отдела новостей GVS