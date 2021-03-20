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Сенаторы США RFE / RL | Голос Америки осуждает “нападение” России

20 марта, 2021
Vsevolod Egorov

Двухпартийная группа сенаторов США призвала президента России Владимира Путина остановить “государственную атаку его страны на свободу СМИ”, нанеся удар по финансируемой США службе новостей RFE / RL.

12 марта ОтчетДемократы и республиканцы в сенатском комитете по международным отношениям призвали Радио Свобода обсудить ухудшение медийной среды в России в соответствии с противоречивым законом об “иностранных агентах”.

Роскомнадзор подал 260 исков против русскоязычных новостных служб Радио Свободная Европа / Радио Свобода за несоблюдение строгих правил маркировки письменных и транслируемых материалов. Московский суд уже оштрафовал на 1 миллион долларов по 142 делам.

«Кремль, который долгое время работал над ослаблением российского гражданского общества, включает в себя республиканца РСЕ / РС из Юты в России Марко Рубио (республиканец из Флориды) и Боба Менендеса (демократ из Нью-Джерси), председателя сенатского комитета по международным отношениям. в совместном заявлении.

Сенаторы обвинили Путина в усилении контроля над СМИ и принятии законов о наказании критиков, одновременно угрожая безопасности представителей прессы.

«В этой суровой медиа-среде Радио Свобода оказывает ценную услугу для россиян, предоставляя неаудированные местные новости, которые нацелены на соответствие высочайшим стандартам объективной журналистики», – заявили сенаторы.

Цепочка судебных исков против RFE / RL заключается в том, что апелляции находятся на рассмотрении, компания должна выплатить штрафы и соблюдать правила, иначе ее деятельность в России будет закрыта.
Закон об иностранных агентах

Ранее в этом месяце Госдепартамент США выразил «глубокую озабоченность» тем, что российское правительство «пытается помешать осуществлению свободы слова».

Заявление было сделано в тот же день, когда московский судья отклонил пять апелляций, поданных RFE / RL на штрафы, наложенные за операцию в соответствии с Законом об “иностранных агентах”.

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Закон об «иностранных агентах» России был принят в 2012 году, и в него неоднократно вносились поправки. Это требует от НПО получения иностранной помощи, и правительство считает, что они участвуют в политической деятельности, чтобы зарегистрироваться, идентифицировать себя как «иностранные агенты» и пройти аудит.

Затем изменения были нацелены на СМИ, финансируемые из-за рубежа.

В 2017 году правительство России внесло в список русскоязычную службу RFE / RL, а также шесть русскоязычных новостных служб RFE / RL, а также текущие сроки для сети, работающей на RFE / RL, в сотрудничестве с VOA.


На снимке экрана веб-сайта Министерства юстиции России показан список «иностранных агентов», перечисленных здесь, в том числе «Голос Америки» (1), Радио Свобода / Радио Свободная Европа (7) и текущее время (5).

В конце 2020 года правительство России внесло поправки в закон, включив физических лиц, в том числе иностранных журналистов, в список «иностранных агентов» и наложив на них ограничения.

В декабре 2020 года власти добавили пять человек в свой список «иностранных агентов», включая трех сотрудников русской службы RFE / RL. Все пятеро обращаются за добавлением в список.

В прошлом году Роскомнацер принял правила, согласно которым все перечисленные СМИ должны быть помечены длинным сообщением крупным шрифтом, а все радиоматериалы и все видеоматериалы с аудиоотчетом должны быть помечены 15-секундным текстовым уведомлением.

Президент РСЕ / РС Джейми Флай назвал правила «приказом дискредитировать наши информационные сайты и запугать наших посетителей». Он сказал, что RFE / RL продолжит «выступать против этих требований, выступать против них и апеллировать к ним».

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