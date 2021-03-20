Сенаторы США RFE / RL | Голос Америки осуждает “нападение” России

Двухпартийная группа сенаторов США призвала президента России Владимира Путина остановить “государственную атаку его страны на свободу СМИ”, нанеся удар по финансируемой США службе новостей RFE / RL.

12 марта ОтчетДемократы и республиканцы в сенатском комитете по международным отношениям призвали Радио Свобода обсудить ухудшение медийной среды в России в соответствии с противоречивым законом об “иностранных агентах”.

Роскомнадзор подал 260 исков против русскоязычных новостных служб Радио Свободная Европа / Радио Свобода за несоблюдение строгих правил маркировки письменных и транслируемых материалов. Московский суд уже оштрафовал на 1 миллион долларов по 142 делам.

«Кремль, который долгое время работал над ослаблением российского гражданского общества, включает в себя республиканца РСЕ / РС из Юты в России Марко Рубио (республиканец из Флориды) и Боба Менендеса (демократ из Нью-Джерси), председателя сенатского комитета по международным отношениям. в совместном заявлении.

Сенаторы обвинили Путина в усилении контроля над СМИ и принятии законов о наказании критиков, одновременно угрожая безопасности представителей прессы.

«В этой суровой медиа-среде Радио Свобода оказывает ценную услугу для россиян, предоставляя неаудированные местные новости, которые нацелены на соответствие высочайшим стандартам объективной журналистики», – заявили сенаторы.

Цепочка судебных исков против RFE / RL заключается в том, что апелляции находятся на рассмотрении, компания должна выплатить штрафы и соблюдать правила, иначе ее деятельность в России будет закрыта.

Закон об иностранных агентах

Ранее в этом месяце Госдепартамент США выразил «глубокую озабоченность» тем, что российское правительство «пытается помешать осуществлению свободы слова».

Заявление было сделано в тот же день, когда московский судья отклонил пять апелляций, поданных RFE / RL на штрафы, наложенные за операцию в соответствии с Законом об “иностранных агентах”.

Закон об «иностранных агентах» России был принят в 2012 году, и в него неоднократно вносились поправки. Это требует от НПО получения иностранной помощи, и правительство считает, что они участвуют в политической деятельности, чтобы зарегистрироваться, идентифицировать себя как «иностранные агенты» и пройти аудит.

Затем изменения были нацелены на СМИ, финансируемые из-за рубежа.

В 2017 году правительство России внесло в список русскоязычную службу RFE / RL, а также шесть русскоязычных новостных служб RFE / RL, а также текущие сроки для сети, работающей на RFE / RL, в сотрудничестве с VOA.



На снимке экрана веб-сайта Министерства юстиции России показан список «иностранных агентов», перечисленных здесь, в том числе «Голос Америки» (1), Радио Свобода / Радио Свободная Европа (7) и текущее время (5).

В конце 2020 года правительство России внесло поправки в закон, включив физических лиц, в том числе иностранных журналистов, в список «иностранных агентов» и наложив на них ограничения.

В декабре 2020 года власти добавили пять человек в свой список «иностранных агентов», включая трех сотрудников русской службы RFE / RL. Все пятеро обращаются за добавлением в список.

В прошлом году Роскомнацер принял правила, согласно которым все перечисленные СМИ должны быть помечены длинным сообщением крупным шрифтом, а все радиоматериалы и все видеоматериалы с аудиоотчетом должны быть помечены 15-секундным текстовым уведомлением.

Президент РСЕ / РС Джейми Флай назвал правила «приказом дискредитировать наши информационные сайты и запугать наших посетителей». Он сказал, что RFE / RL продолжит «выступать против этих требований, выступать против них и апеллировать к ним».