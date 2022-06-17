Сенаторы требуют единого стандарта зарядных устройств в США

Европейский Союз может быть не единственным государственным органом, определяющим Общий стандарт зарядных устройств для устройств. край Заметки Сенаторы США Эд Марки, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс сделали это. я отправил сообщение Министру торговли Джине Раймондо ее департамент призвал к разработке «всеобъемлющей стратегии», которая привела бы к единому тарифному стандарту. Сенаторы заявили, что Европейский союз действовал в «общественных интересах», установив единый порт, и Соединенным Штатам следует последовать их примеру, чтобы уменьшить воздействие зарядных устройств на окружающую среду и повысить удобство для пользователей.

Аргументы политиков во многом отражали позицию Евросоюза. Стандартное зарядное устройство в теории Сокращение электронных отходов Позволяя людям повторно использовать существующие кабели и адаптеры для новых устройств. Это также может помочь потребителям получать деньги, отказываясь от покупки дополнительных зарядных устройств, не говоря уже о добавлении «разума и уверенности» в онлайн-покупки. По мнению группы, это должно помешать компаниям запереть вас в проприетарных кабелях, которые устарели.

На момент написания этой статьи Раймондо не ответил на письмо. Сенаторы не указали USB-C в качестве стандарта, хотя он, вероятно, будет лидером. С 2024 года в ЕС потребуется порт USB-C, и эта технология может использоваться для всего, от смартфонов и наушников до высококлассных ноутбуков. Он также обеспечивает более последовательные методы быстрой зарядки и поддержку аксессуаров.

Критики и некоторые компании давно отвергли стандарты грузоотправителей. Apple в частном порядке заявила, что универсальное зарядное устройство сделает именно это инновации вредят Утверждается, что ограничивая потенциал технических достижений, это устранит сокращение электронных отходов, заставив легионы пользователей компании заменить свои кабели Lightning. У таких брендов, как Apple, может не быть особого выбора, кроме как переключиться из-за шага ЕС, однако стандарт США только укрепит это решение.

В настоящее время ходят слухи, что Apple перейдет на USB-C для обоих устройств. Модельный ряд айфонов 2023 года И Основной iPad года (Все остальные iPad уже используют этот формат.) Стандарт зарядки в США может помешать таким компаниям, как Apple, вернуться к проприетарным разъемам позже, но потенциальное новое регулирование может сделать немного больше, чем обеспечить соблюдение статус-кво к тому времени, когда оно вступит в силу.