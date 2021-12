***Нажмите сюда для того, чтобы скачать видео. Нажмите здесь, чтобы Мой голос. ***

Бисмарк — Сенатор США Кевин Крамер (справа) присоединился к Ларри Кудлоу на мероприятии Sunday Morning Futures, когда он обсудил предстоящую социалистическую законодательную повестку дня и энергетическую политику демократов. Отрывки и полное видео ниже.

Али Шумер и Демократическая партия :

«Каждый сделанный шаг, каждый голос, который зовет, мы думаем о [Alexandria Ocasio-Cortez] И возможность того, что она будет баллотироваться против него на праймериз Демократической партии в Нью-Йорке … Теперь, вдобавок к этому у нас есть Белый дом, тащащий его, пресс-секретарь Нэнси Пелоси отступает. Все они реагируют на одни и те же точки давления. Но на мой взгляд, что это за великая трагедия [the]Демократическая партия превратилась в странную социалистическую повестку дня ».

В 2024 году кандидат в президенты от республиканцев :

«На протяжении десятилетий Республиканская партия придерживалась традиции, согласно которой у кандидатов в президенты часто есть явный наследник, будь то Боб Доул или Джордж Буш-старший. Но Дональд Трамп взорвал всю эту систему, когда стал кандидатом, а затем и президентом Соединенных Штатов. Я не уверен, что традиция не была восстановлена. «У нас есть богатство в нашей партии для того, чтобы занять действительно глубокое место, и много талантливых людей со всей необходимой квалификацией, которые могут руководить этой страной таким фантастическим образом».

В совместной редакционной статье с HR McMaster о торговле и климате :

прошлая неделя, Иностранец Политика Опубликовал редакционную статью Написано сенатором Крамером и бывшим советником по национальной безопасности США Х. Р. Макмастером о «Трансатлантической инициативе в области климата и торговли, которая приведет к сокращению глобальных выбросов парниковых газов, повышению энергетической безопасности и снижению принудительной силы России в Европе».

«О чем говорится в нашей статье… Европейский Союз уже сделал это, хотя в« Северном потоке 2 »есть лазейка, связанная с грязным российским природным газом. У нас самое чистое производство энергии в мире. У нас было это самое чистое производство в Что, если бы это сработало? Европейские союзники, союзники по НАТО и США вместе ввели какие-то ограничения на выбросы углерода на импорт, которые очень похожи на тариф?

Мы с вами — свободные трейдеры, и концепция таких вещей, как тарифы, нас очень раздражала, но Дональд Трамп сначала научил нас кое-чему об Америке. Это не просто слоган. Америка превыше всего — хороший политический приоритет. Предлагаем посмотреть на какой-то альянс с нашей торговлей [partners], особенно в Европейском Союзе, [which] Это обеспечит рычаги воздействия, которые у нас уже должны быть как у чистых производителей всего, и поставит Россию в невыгодное экономическое положение. [in

addition to sanctions]. Это был бы способ стать мировым лидером в области изменения климата, фактически не нанося ущерба экономике Соединенных Штатов и политике «Америка прежде всего», которую Дональд Трамп начал в качестве нашего президента.

Мы часто говорим об энергетической безопасности, энергетической политике и энергетической гегемонии, но мы помним о национальной безопасности и геополитических возможностях. [as well]. Двадцать процентов мировой экономики, США и наши партнеры в Европе, [that’s] Мы можем предложить рычаги воздействия, которые могут поставить таких людей, как Си Цзиньпин и Владимир Путин, в очень опасную оборонительную позицию. Это просто еще одна идея «Америка прежде всего», которая может быть оформлена либо в виде санкций, либо в виде пограничных сборов. Но мы не можем сделать это в одиночку. Нам нужно вступить в союз с нашими партнерами по НАТО ».

Нажмите здесь, чтобы посмотреть

###