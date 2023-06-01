Сенатор Менендес расспрашивает представителей администрации Байдена об усилиях по укреплению экономической безопасности перед лицом Китайской Народной Республики и российской агрессии

Вашингтон — Сенатор США Боб Менендес (штат Нью-Джерси), высокопоставленный член сенатского комитета по банковским, жилищным и городским делам, сегодня провел перекрестный допрос свидетелей во время слушаний по противодействию Китаю и укреплению национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.

«Во время растущих вызовов со стороны противников, которые стремятся угрожать международному порядку, с моей позиции председателя Комитета по международным отношениям я все больше придерживаюсь мнения, что Соединенные Штаты должны возглавить создание экономического союза среди подобных… мыслящие страны. [We must] обеспечить основу для совместных действий в ответ на военную агрессию, нарушения суверенитета, экономическое принуждение и возмездие со стороны противников», Сенатор Менендес сказал. «Хотя я приветствовал заявление лидера «большой семерки», призывающее к созданию новой координационной платформы по экономическому принуждению для расширения сотрудничества внутри и за пределами «большой семерки», я считаю, что мы должны двигаться вперед».

[CLICK HERE TO WATCH THE SENATOR’S FULL REMARKS]

В ходе слушаний сенатор Менендес объявил, что разрабатывает новый закон, который предписывает администрации создать совместный механизм экономической защиты с союзниками и партнерами США для противодействия экономическому принуждению, повышения устойчивости цепочки поставок, усиления экспортного контроля и защиты критически важных технологий. И он получил обязательства от министерства финансов США и торговых представителей сотрудничать в разработке этого важного закона для противодействия Китаю.

Кроме того, сенатор выразил обеспокоенность по поводу отсутствия надзора за иностранными инвестициями в чувствительные отрасли и потенциального ущерба для нашей национальной безопасности.

«[The] Отсутствие надзора за внешними инвестициями в чувствительные отрасли потенциально может нанести ущерб нашей национальной безопасности и помешать конкурентоспособности американской промышленности из-за нашего технического мастерства и уникального капитала и знаний, обеспечиваемых доступом к рынкам капитала Америки. В президентском бюджете запрошено финансирование для поддержки создания Механизма обзора внешних инвестиций посредством исполнительной власти. добавил сенатор.

Наконец, сенатор Менендес также запросил информацию о шагах, которые администрация предпринимает, чтобы нацелиться на сторонников из ближнего круга Путина и его военные возможности, в том числе на сторонников КНР.

«Я благодарю администрацию за беспрецедентный набор санкций, которые она ввела против российских субъектов в ответ на вторжение в Украину, и, хотя я думаю, что нам нужно сосредоточиться на обеспечении соблюдения, мы должны учитывать тот факт, что Китай продолжает использовать военную машину Путина. , » заключил сенатор.

Сенатор Менендес уже давно призывает Соединенные Штаты разработать всеобъемлющую стратегию и обновить инструменты американского экономического государственного управления для решения проблем, связанных с агрессивной и антиконкурентной экономической политикой Китая. сенатор Экономическое государственное законодательство Это реформирует конкурентную экономическую дипломатию США, чтобы федеральное правительство было лучше оснащено, чтобы победить Китай в пяти стратегических областях в XXI веке — инфраструктура, энергетика, технологии, международные финансовые институты и глобальная устойчивость.

###