ВАШИНГТОН (Nexstar) – Сенатор-республиканец Тед Круз пообещал запретить десяткам кандидатов Госдепартамента на пост президента Байдена в Сенате США из-за проекта российского газопровода, который, по его словам, должен быть закрыт.

Круз заявил, что протестует против газопровода «Северный поток – 2», соединяющего Россию и Германию, и заблокирует Пре. Кандидатуры Байдена до тех пор, пока он не наложит санкции на проект или не закроет трубопровод.

«Это делает наших европейских союзников уязвимыми для энергетического шантажа Путина и стоящих за ним диктаторов», – сказал Круз. «Это плохо для Америки, плохо для Европы, плохо для мира, плохо для окружающей среды, но это хорошо для Владимира Путина».

Макс Стир, президент и главный исполнительный директор беспартийного Партнерства в сфере государственной службы, сказал, что более 200 кандидатов застряли в «чистилище подтверждения», пока они ждут, пока Сенат США решит, голосовать за них или нет.

Представитель Техаса Хоакин Кастро (демократ из Сан-Антонио) заявил, что Круз злоупотребляет процессом выдвижения кандидатов.

«Что бы вы сказали сенатору Крузу, который в одиночку препятствует назначению на ключевые должности в сфере национальной безопасности и подвергает нашу национальную безопасность риску?» – сказал Кастро.

На слушаниях в Палате представителей в начале этого месяца госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оставлять вакантными должности высокого уровня больше не является серьезным вопросом.

«Нам нужны все эти люди, – сказал Блинкен. «Они нужны нам для ведения бизнеса в США».

Nord Stream заявила, что во вторник заполнила трубопровод газом, и компания должна начать эксплуатационные испытания на этой неделе.