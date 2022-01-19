Сенатор Портман предупреждает, что вторжение России в Украину будет «фатальной ошибкой», подтверждая поддержку США Украины

Сенатор Роб Портман, республиканец от штата Огайо, присоединился к Американский отдел новостей Обсудить эскалацию напряженности между Россией и Украина, предупреждая, что это будет «фатальной ошибкой», если положить его в Страна подвергается вторжению, пока Кремль наращивает свои силы на границе. Портман рассказала хозяевам Дана Перино И Билл Хаммер Соединенные Штаты «безоговорочно» поддерживают Украину в связи с приближением возможного вторжения под руководством России.

Россия отправляет дополнительные западные войска из-за напряженности в отношениях с Украиной

Роб Портман: Ну очень тревожно. Более 100 000 солдат сосредоточились на границах Украины, и мне было очень приятно услышать эти сильные слова от министра Блинкена. Они вторят тому, что мы говорили в течение последних двух дней в Украине, а именно, что Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают Украину, которая повернулась к Западу, повернулась к демократии и свободе. Они не хотят возвращаться к авторитарному прошлому. Я думаю, именно поэтому Президент Путин чувствует такую ​​угрозу. Не то чтобы Украина чем-то угрожала России, за исключением того, что это процветающая демократия. И поэтому мы должны поддерживать их, как и наши европейские союзники, наши союзники по НАТО и другие свободолюбивые страны по всему миру. Мы видим сильную позицию против того, что может произойти. Вопрос в том, сможем ли мы убедить россиян в том, что это будет огромной ошибкой, что, я думаю, будет, как с точки зрения кровавых издержек для Украины, так как украинский народ готов защищаться. Но во-вторых, что касается разрушительных санкций, которые США и другие страны готовятся ввести.

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