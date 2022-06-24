Сенатор Рубио просит Федеральное авиационное управление США пересмотреть безопасность российских авиакомпаний

Сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) выступает на слушаниях подкомитета Сената по ассигнованиям по вопросам труда, здравоохранения, социальных служб, образования и связанных с ними агентств, чтобы обсудить бюджетный запрос президента Байдена на 2023 финансовый год для Национальных институтов здравоохранения на Капитолийском холме в Вашингтоне, США. , 17 мая 2022 г. Анна Роуз Лейден/Пол через Reuters

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Сенатор Марко Рубио в четверг обратился к Федеральному авиационному управлению США с просьбой провести проверку безопасности российских авиакомпаний и предупредить американцев об опасностях российских самолетов, все еще работающих в международном воздушном пространстве.

Санкции, введенные Европой, Соединенными Штатами и другими странами в связи с вторжением в Украину, лишили Россию доступа к новым самолетам, запчастям и услугам по техническому обслуживанию и вынудили ее авиационную отрасль сократить количество рейсов.

«Пока российские авиакомпании осуществляют такие операции, они представляют потенциальную угрозу для международных путешественников, а также для россиян, путешествующих внутри страны», — написал Рубио, главный республиканец в сенатском комитете по разведке.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Многие российские авиакомпании пытались обойти строгий экспортный контроль США и продолжали выполнять рейсы в Пекин, Дели, Дубай и другие места даже после того, как попали в черный список».

FAA не сразу дало комментарий, но в апреле понизило рейтинг безопасности полетов России, заявив, что Федеральное агентство воздушного транспорта страны не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Соединенные Штаты в марте запретили российским авиаперевозчикам летать в воздушное пространство США, присоединившись к Европейскому Союзу и Канаде.

На прошлой неделе крупнейший в Европейском Союзе регулятор авиационной безопасности заявил, что он «крайне обеспокоен» безопасностью самолетов западного производства, которые продолжают летать в России без доступа к деталям и надлежащего обслуживания.

«Это очень небезопасно», — сказал Патрик Ки, исполнительный директор Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA). Он сказал, что были сообщения о том, что России придется демонтировать самолеты, чтобы другие оставались в рабочем состоянии.

Рубио добавил, что срочно необходимы дополнительные рекомендации от FAA «о характере потенциальных рисков, которые могут возникнуть при путешествии на самолете, в котором отсутствуют новейшие детали».

Министерство торговли США в марте добавило более 150 самолетов Boeing, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в свой список самолетов, которые, как считается, нарушают экспортный контроль США.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Новости Дэвида Шепардсона. Монтаж Ричарда Болейна

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.