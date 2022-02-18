Сенат одобрил предупреждение России | Новости, спорт, вакансии

Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал в четверг за демонстрацию непоколебимой поддержки независимой Украины и «осуждение» Российская военная агрессия против соседа с появлением новых опасений возможного вторжения, которое может перерасти в европейскую войну.

Этот шаг в Сенате был сделан после того, как президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты «каждый показатель» Возможное нападение России на Украину в ближайшие дни. Официальные лица США обрисовали суровые сценарии возможных планов президента Владимира Путина, поскольку российские силы по-прежнему сосредоточены на границе с Украиной.

Резолюция сенаторов не имеет силы закона, но регистрирует законодательный орган Соединенных Штатов Неизменная поддержка Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины И «Осуждает российские военные подкрепления» На границе Украины. Голосование было единогласным, без возражений или официальной апелляции по имени.

«Этот Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины», Об этом заявил сенатор Роб Портман, республиканец от штата Огайо, представляя процедуру вместе с сенатором-демократом Джейн Шахин из Нью-Гэмпшира и другими.

Всю неделю сенаторы стремились отреагировать на эскалацию напряженности в регионе, многие из них стремились пойти еще дальше, наложив на Путина разрушительные санкции, которые вызвали бы шок в российской экономике.

У Украины есть сильные союзники в Сенате, где широко поддерживаются санкции против России как мощный внешнеполитический инструмент, который можно использовать, если Путин продолжит свою агрессию в отношении Украины.

На фоне дипломатических усилий с высокими ставками, направленных на то, чтобы вывести Россию из любых планов вторжения, сенаторы отказались от закона, который наказывал бы Россию, полагаясь на собственную стратегию Белого дома по смягчению кризиса, который может распространиться по всей Европе.

Решение, принятое в четверг, побуждает Байдена заставить правительство США исчерпать имеющиеся у него инструменты для обеспечения его соблюдения. «большие затраты» над Россией и «Восстановление мира в Европе».

В окончательном тексте говорится, что резолюцию не следует интерпретировать как разрешение на применение военной силы против России или ввод вооруженных сил США в Украину.

Сенаторы заявили, что администрация может ввести санкции самостоятельно, независимо от действий Конгресса.

«Вопрос не в том, «если», а в том, как мы ответим Путину», — сказал он. Об этом говорится в заявлении Шахина.

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