Сенат примет символический выговор, поскольку переговоры по санкциям против России зашли в тупик

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес (DN.J.) во вторник раскритиковал своего коллегу-республиканца, сенатора. Джим Рич из Айдахо, чтобы выпустить предложение только для республиканцев, которое включает многие условия, о которых стороны уже договорились.

«Это позор, что республиканцы в Сенате решили занять партийную позицию, а не работать над достижением консенсуса по всеобъемлющему двухпартийному предложению, которое представляло бы единый фронт для сдерживания Путина от повторного вторжения в Украину», — говорится в заявлении Менендеса. «Партизанская победа не заслуживает раскольнического послания из Вашингтона, которое идет только на пользу Путину».

Демократы расценили шаг Риша как удар по двухпартийным переговорам, которые Риш и Мендес возглавляли большую часть последнего месяца. Но Рич настаивал на том, что его план повлечет за собой немедленные расходы на Путина, многие из которых поддержали демократы.

«Здесь все много говорят», — сказал Рич. «Это возможность для них».

Законопроект Рича в некоторых отношениях идет дальше, чем двухпартийные переговорщики, включая санкции в отношении российских финансовых учреждений и так называемые вторичные санкции, которые вызывают подозрения у европейских партнеров.

Рич предупредил, что Кремль «наблюдает за нами там». Однако он добавил нотку оптимизма на случай наихудшего сценария: «Если бы произошло вторжение, между республиканцами и демократами не было бы столько пространства, сколько мы бы на это пошли».

Менендес и Рич довольно быстро достигли договоренности по ключевым вопросам, включая экстренную летальную помощь, защиту от кибербезопасности и кредитную программу для отправки оружия и других предметов снабжения в Украину. Но это было до того, как возникли большие различия.

Дебаты сошли на нет, поскольку сенаторы оказались не в состоянии разрешить серьезные разногласия, возникшие в результате ожесточенного предвзятого голосования в прошлом месяце по санкциям против газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. А на прошлой неделе, как только сделка, казалось, состоялась, европейские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу конкретного предложения о санкциях, рассматриваемого на Капитолийском холме, которое может потрясти рынки на континенте, подчеркнув хрупкость обещаний администрации Байдена о многостороннем единстве перед лицом России. . агрессия.

«На данный момент кажется, что это происходит намного быстрее, чем наш процесс в Конгрессе», — заявил вице-президент сенатской разведки. Марко Рубио

(Республика Флорида) сообщил о стремительно обостряющейся ситуации на восточной границе Украины. Но я не хочу, чтобы кто-то думал, что США как-то не смогут ответить санкциями с нашими союзниками, если будет вторжение. Администрация теперь имеет законные полномочия налагать такие санкции».

Сенаторы, конечно, ненавидят указывать пальцем за пределами своих национальных границ, когда дело доходит до причин, по которым лоббирование до сих пор не увенчалось успехом.

«На самом деле, когда мы этим занимались, у нас возникало все больше и больше сложностей», — сказал сенатор. Крис Мерфи

(Д-Коннектикут), член переговорной группы. «У всех были благие намерения, но это действительно сложное сочетание санкций до и после вторжения, а также вопросов властей, которые нужны и не нужны администрации».

В качестве поддержки России, пока Сенат смотрит на перерыв за пределами Вашингтона, палата попытается до конца недели принять символическую резолюцию, направленную на формирование единого фронта.

Лидеры партий и председатели соответствующих комитетов по обе стороны прохода также выступили с совместным заявлением во вторник, пообещав «решить этот вызов с двухпартийной и единой решимостью».

Даже если Соглашение по проекту уголовного кодекса Это может быть достигнуто на этой неделе, и может потребоваться до недели, чтобы мера прошла через слушания в Сенате. Кроме того, Палата представителей не вернется в Вашингтон до 28 февраля.

«Мы на одной странице. Рубио полагает, что мы не в одном и том же абзаце». «Послушайте, мы не Дума… Это настоящая республика, в которой люди расходятся во мнениях, и у нас есть процесс, посредством которого это работает». ».

За этим не стоит ни необязательная резолюция, ни заявление руководства стоматологии, как надеялись сенаторы. Во вторник Риш признал, что меры были «не такими сильными, как санкции». Когда двухпартийные переговоры зашли в тупик, сенаторы начали признавать, что президент Джо Байден уже обладает широкими полномочиями налагать многие из наказаний, которые в любом случае были бы предусмотрены их законодательством.

Сенаторы все еще надеются, что Конгресс примет закон о санкциях после любого вторжения, что еще больше нанесет удар по российской экономике, по словам администрации Байдена, если Путин переедет на Украину.

«Путин не ждет, что сделает Сенат», — добавил Мерфи. «Нет никаких указаний на то, что мы не можем принять этот закон, чтобы дать ему полномочия, если у него нет и он не нуждается в этом законе, даже после вторжения».

В наши дни Сенат редко медлит с принятием ключевого закона, призванного наказать Россию. После вмешательства Москвы в выборы 2016 года Палата приняла пакет санкций 98 голосами против 2. Когда тогдашний президент Дональд Трамп отказался полностью ввести некоторые из санкций, законодатели от обеих партий отступили.

На этот раз законодатели, кажется, больше уважают исполнительную власть. Хотя вторжение еще не состоялось, представители обеих сторон обычно верят Байдену на слово, что он введет ряд сокрушительных санкций против Москвы, если ее войска двинутся на Украину.