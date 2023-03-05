Сент-Луис Сити одержал дома победу со счетом 3: 1

Игроки «Сент-Луис Сити» празднуют победу «Сити» в первом тайме в ворота «Шарлотт» в «Сити Парк» 4 марта 2023 года в Сент-Луисе, штат Миссури. (Фото Дилипа Вишванта/Getty Images)

улица. Луи — Субботний первый матч в Сити-парке был первым по многим причинам, за исключением того, что Сент-Луис Сити выиграл. Команда расширения уже шокировала Major League Soccer в минувшие выходные победой со счетом 3: 2 в Остине, а затем последовала победа со счетом 3: 1 над Charlotte FC перед 22 423 толпой.

Несмотря на то, что Энцо Копетти пропустил первый гол вечера, «Сент-Луис» не дрогнул. Прессинговый стиль игры снова вошел в игру, и это окупилось в конце первого тайма, когда защитник Шарлотты Билл Туилома неправильно головой пробил мимо вратаря Пабло Сиснеги.

Вечеринка в Сент-Луисе. Болельщикам было все равно, как это произошло, но этот первый официальный гол «Сити» был только началом. Несколько мгновений спустя, в конце первого тайма, они были вознаграждены пенальти, и полузащитник Эдвард Левин забил его, воспользовавшись перерывом.

Как и на прошлой неделе, «Сент-Луис» воспользовался огромной ошибкой защиты соперника, когда Жоао Клаусу пришелся пас назад, и он пробил в сетку. Игрок и команда впервые назначили звезду, отмечаемую перед Секцией болельщиков Норт-Энда.

Было ли какое-то везение? конечно. Но важны результаты, и теперь новейшая команда в лиге непобедима и лидирует в западной турнирной таблице.

С прохождением сезона. На дороге будут неровности. Сопернику, Шарлотте, всего второй год, и эти проблемы роста свидетельствуют о том, насколько трудным стало расширение MLS.

Сент-Луиса это не волнует, особенно сегодня. Домашний новичок был настолько близок к совершенству, насколько это возможно. Запишите их? Теперь это идеально.

Две игры, две победы. И предстоит многое сделать.