Сен. Россия раскритиковала комментарии Линдси Грэм

Сенатор о гибели российских солдат на Украине. Комментарии Линдси Грэм вызвали в воскресенье резкую критику со стороны официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Грэм навлек «позор» на Соединенные Штаты.

Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу отметил, что «русские гибнут» в войне, добавив, что поддержка США Украины была «лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили».

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем наличие таких сенаторов», — заявил в воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Грэм, республиканец из Южной Каролины, вызвал гнев Кремля в начале этого года, когда он предложил в Твиттере, чтобы российские граждане попытались убить президента Владимира Путина. После встречи с Зеленским в пятницу Грэм сказал, что ожидает результатов украинского контрнаступления в ближайшие дни и недели.

«Российские военные устроят им ад, — сказал Грэм.

Разработки:

∙ Местные власти Краснодарского края на юге России заявили, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников, приближавшихся к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. А в Белгородской области на юге России двое молодых людей были ранены в результате нападения украинских сил, сообщили местные власти.

∙ Число погибших в результате ракетного обстрела города Днепр в центре Украины в пятницу возросло до четырех, так как подтверждена смерть трех человек, пропавших без вести. В результате нападения на здание психиатрической и ветеринарной больниц пострадали более 30 человек.

Украинку Марту Костюк освистали после того, как она отказалась пожать руку своей белорусской сопернице на Открытом чемпионате Франции.

Украинская теннисистка Марта Костюк произвела фурор на Открытом чемпионате Франции в воскресенье, когда отказалась пожать руку своей сопернице Арине Соболенко из Беларуси. Ранее в тот же день Костюк услышал новость о том, что Киев подвергся самой крупной атаке российских беспилотников с начала войны в Украине. Беларусь является близким союзником России.

20-летний Костюк проиграл матч, но принципиально решил не обмениваться обычными любезностями с соперниками из России или Беларуси. Она даже не видела.

«Вероятно, это то, что я не могу описать. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я стараюсь отбросить свои эмоции. Я думаю, что стал лучше, чем был раньше, и я не думаю, что это влияет на меня в какой-то день… на сегодняшней основе, но да, это просто — я не знаю, — сказал он. Костюк покачала головой. «На самом деле особо нечего сказать. Это просто часть моей жизни».

Костюк был удивлен свистом и насмешливым свистом, которые раздались после того, как он пошел прямо, чтобы признать судью на стуле, вместо того, чтобы поздравить Соболенко. «Честно говоря, людям должно быть стыдно», — сказал он.

Отвечая на вопрос о своем послании миру относительно Украины, чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Соболенко сказала: «Никто в этом мире, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены, не поддерживает войну. Никто. Как мы можем поддерживать войну? это… Но, к сожалению, это не в наших руках».

Сообщается, что Россия рассматривает возможность введения обязательной 6-дневной рабочей недели.

Российская медиа-машина вышла за рамки наказания критиков «специальной военной операции» страны на Украине и теперь сплачивает россиян, чтобы они пожертвовали военными усилиями, говорится в последней оценке войны британского министерства обороны. Проправительственные СМИ и бизнес-группы обратились к Министерству экономики России с ходатайством о разрешении шестидневной рабочей недели, по-видимому, без дополнительной оплаты, в знак протеста против экономических требований войны, говорится в оценке. На прошлой неделе любимица российских СМИ Маргарита Симоньян, ярая сторонница войны, предложила россиянам ежедневно работать на военных заводах на два часа больше, чем на их основной работе.

«Растущий тон переговоров явно перекликается с ощущением социального принуждения в советском стиле», — говорится в оценке. «Это также подчеркивает, как руководство определило экономическую эффективность как решающий фактор в победе в войне».

Киев подвергся «самой сильной» атаке беспилотников с тех пор, как 15 месяцев назад началось вторжение России в Украину, пятичасовой бомбардировке, когда древний город готовился отпраздновать годовщину своего основания в воскресенье. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по предварительным данным, ПВО Киева сбило более 40 беспилотников. По его словам, обломки дрона упали на заправку в Голосовском районе Киева, в результате чего погиб один человек и как минимум один пострадал. По словам Кличко, обломки другого беспилотника упали на семиэтажное здание в этом районе, частично разрушив одну сторону и вызвав пожар.

День Киева приурочен к годовщине официального основания Киева, хотя в этом году планировалось отпраздновать 1541-летие города. Атака была частью более широкой кампании бомбардировок, в результате которой было сбито более десятка других беспилотников по всей стране. На северо-востоке Харьковской области в результате двух обстрелов погибли 61-летняя женщина и 60-летний мужчина, сообщил губернатор области Оле Синихубов.

«История Украины была хроническим раздражителем для неуверенных в себе россиян», — написал в Twitter главный помощник президента Украины Андрей Ермак. «Агрессоры обязательно будут привлечены к ответственности. Они будут побеждены, и Украина победит».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал планы Запада отправить в Украину истребители F-16.

«Конечно, это недопустимая эскалация. Думаю, на Западе есть здравомыслящие люди, которые это понимают», — сказал Лавров в интервью российскому телевидению. «Это игра с огнем».

Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил на прошлой неделе, что он никогда не видел «более целеустремленных людей», чем украинские пилоты, и что они могут научиться управлять самолетами за считанные месяцы. Но он сказал, что на переброску самолетов в Украину уйдет как минимум несколько месяцев, и попытался умерить ожидания.

«Это добавит возможности, которых сейчас нет у украинцев. Но, насколько я понимаю, это не изменит кардинально их общий военный потенциал».

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс