Сен. Эрнст призывает ввести санкции против России, чтобы «продемонстрировать силу»

Сен. Джони Эрнст в воскресенье призвала к немедленным санкциям против России в связи с ее потенциальным вторжением в Украину — шаг, отвергнутый госсекретарем Энтони Блинкеном, который надеется, что военное противостояние может быть разрешено с помощью союзников и дипломатии.

«Нам нужно действовать сейчас», — сказал сенатор-республиканец от Айовы Дане Баш из CNN. «Союзное государство».

«Когда дело доходит до противодействия России, нам нужно демонстрировать силу и не занимать позицию доктрины умиротворения, как это, похоже, делает президент Байден со своей администрацией», — продолжил Эрнст.

«Итак, нам нужно идти вперед и ввести санкции против России сейчас. Нам нужно показать им, что мы настроены серьезно и будем рядом с Украиной, если они вторгнутся».

Госсекретарь Энтони Блинкен отверг идею введения санкций против России как превентивную меру. КАРЛОС БАРРИА / POOL / AFP через Getty Images

Эрнст, который входит в сенатский комитет по вооруженным силам, однажды сказал, что российские войска переходят границу Украины, «гибнут люди. От этого назад нельзя».

«Таким образом, эти санкции должны быть введены в действие сейчас. Их могут исключить из банковской системы SWIFT», — сказала она, имея в виду платформу банковских переводов Society for Worldwide Interbank Financial Telecom. «Конечно, мы должны убедиться, что любая оборонительная помощь находится в руках украинцев, а также столько смертоносной помощи, сколько мы можем предоставить в это время».

Но до появления Эрнста на CNN Блинкен отвергла ее призывы к санкциям как превентивный шаг против Путина, который сосредоточил более 100 000 солдат и тяжелую военную технику вдоль восточной границы России с Украиной и может начать вторжение в любое время.

Во время своего интервью на «Союзное государство», Блинкен заявил, что США активизировали свои усилия по вооружению Украины американским оружием. Он сказал, что Америка также работает со своими союзниками над созданием единого фронта против России, и продолжает надеяться, что тупиковая ситуация может быть разрешена дипломатическим путем.

«Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций — сдержать российскую агрессию. И поэтому, если они сработают сейчас, вы потеряете сдерживающий эффект», — сказал он.

Блинкен сказал, что между официальными лицами США, Европы и России уже состоялись переговоры на высоком уровне по поводу требования Путина предоставить гарантии того, что Украине или другим бывшим советским республикам не разрешат вступить в НАТО.

Он сказал, что следующий шаг за Путиным.

«Все, что мы делаем, в том числе совместно с Европой наращиваем масштабные последствия для России, призвано учитывать расчеты президента Путина, а также сдерживать и разубеждать их от агрессивных действий, даже если мы занимаемся дипломатией. одновременно», — сказал он.

Блинкен также продолжил опровергать сделанные на прошлой неделе президентом Байденом замечания о том, что «незначительное вторжение» в Украину со стороны России может не вызвать решительного и скоординированного ответа со стороны США и их союзников по НАТО.

«Если хотя бы одна дополнительная российская сила войдет в Украину агрессивным путем, как я уже сказал, это вызовет быстрый, жесткий и сплоченный ответ с нашей стороны и со стороны Европы», — подчеркнул Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленск неоднократно призывал к помощи США в помощи Украине против России и поддерживал применение санкций. ДЖОН ТИС / AFP через Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с массивной силой, пересекающей границу его страны, также призвал к немедленному введению санкций.

«Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции», — сказал он. Вашингтон пост в интервью на прошлой неделе.

«Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете после эскалации?»

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не планирует вторгаться в Украину. МАНДЕЛЬ НГАН, МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ / SPUTNIK / AFP через Getty Images

Зеленский призвал к продолжению дипломатии между Россией и США и месту на переговорах, но сказал, что санкции будут сильным сдерживающим фактором.

«Санкции считаются превентивным инструментом, потому что их можно применить, а затем отменить», — сказал он. «Если будет вторжение России, вы вводите мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряли несколько территорий? Как только вы введете санкции, что будет делать Россия?»