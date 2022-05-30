Сербия заключает газовую сделку с Путиным, а Запад бойкотирует Россию | Новости

Президент Сербии отказывается открыто осуждать российское вторжение в Украину и не присоединился к западным санкциям против Москвы.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что он заключил «очень выгодное» трехлетнее соглашение о поставках природного газа с Россией на фоне усилий Европейского союза по поэтапному отказу от поставок энергоресурсов из России.

«Что я могу сказать, так это то, что мы договорились об основных элементах, которые очень выгодны для Сербии», — сказал президент Сербии после заключения сделки во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В разгар войны на Украине президент Сербии во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным объявил, что заключил «очень выгодную» сделку на поставку природного газа в Россию в течение трех лет.

«Что я могу сказать, так это то, что мы договорились о ключевых элементах, которые очень благоприятны для Сербии», — заявил журналистам в воскресенье президент Сербии Александр Вучич, бывший пророссийский ультранационалист.

«Мы договорились подписать трехлетний контракт, который является первым элементом контракта, который хорошо устраивает сербскую сторону», — сказал он.

Вучич утверждает, что хочет ввести Сербию в Европейский Союз, но в последние годы он укрепляет связи с Россией, давним союзником. Он также отказался прямо осудить российское вторжение в Украину, а его страна не присоединилась к западным санкциям против Москвы.

Соглашение России с Сербией было заключено после того, как Москва прекратила экспорт газа в страны Евросоюза, в Финляндию, Польшу и Болгарию.

Газовое соглашение, вероятно, будет подписано во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград в начале июня — редкого визита высокопоставленного российского чиновника в европейскую страну с тех пор, как в феврале началось вторжение в Украину.

Несмотря на сообщения о зверствах на Украине из-за вторжения, Вучич и другие сербские лидеры жалуются на давление Запада с целью присоединиться к санкциям против России.

Сербские официальные лица говорят, что балканская страна должна сопротивляться такому давлению, даже если это означает отказ от цели вступления в Европейский союз.

Автократическое правление Вучича 10 лет

Под 10-летним авторитарным правлением Вучича и безжалостной прокремлевской пропагандой Сербия постепенно скатилась к союзу с Россией.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство в стране предпочло бы вступление в некий союз с Москвой, а не в Евросоюз.

«Договоренность, достигнутая президентом Вучичем с президентом Путиным, свидетельствует об уважении к решению Сербии не заниматься антироссийской истерией», — заявил министр внутренних дел Александр Вулин.

«Свободный лидер, свободные люди принимают хорошие решения для Сербии и не подчиняются приказам Запада», — сказал Вулин, известный своей пророссийской позицией.

Европейский союз в целом поспешно сократил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения и намерен обсудить пути дальнейшего продвижения и услышать мнение президента Украины Владимира Зеленского во время саммита лидеров, который начинается в понедельник.

Непонятно, как Сербия будет получать российский газ, если Евросоюз решит прекратить российские поставки, которые проходят через его страны-члены.

Сербия почти полностью зависит от российского газа, и ее основные энергетические компании в большинстве своем российские.

В 2008 году Сербия передала газовый и нефтяной секторы в руки российских компаний. «Газпром нефть» и «Газпром» совместно владеют контрольным пакетом акций единственной в стране нефтяной компании, а «Газпром» является крупнейшим акционером единственного в стране газохранилища.