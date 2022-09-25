Сербия и Россия, кандидат на членство в Евросоюзе, подписывают соглашение по вопросам внешней политики

СМИ балканской страны сообщили в субботу, что Сербия подписала соглашение с Россией о проведении взаимных консультаций по вопросам внешней политики.

Министр иностранных дел Сербии Никола Силакович подписал соглашение в пятницу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где большинство западных делегаций избегали высокопоставленного российского дипломата из-за вторжения страны в Украину.

МИД Сербии заявил в пятницу, что план консультаций, охватываемый соглашением, рассчитан на два года. Сербия официально является кандидатом на членство в ЕС, но правительство поддерживает отношения с Россией.

Хотя Сербия заявила, что поддерживает территориальную целостность Украины, правительство неоднократно отказывалось присоединиться к западным санкциям против своих славянских союзников в Москве. Согласование внешней политики с Европейским Союзом является одним из основных предварительных условий для присоединения к блоку из 27 стран, но Сербия все чаще игнорирует призывы сделать это.

Сербские и российские СМИ сообщили, что президент Сербии-популист Александр Вучич встретился с Лавровым в Нью-Йорке, и они подчеркнули совместную нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений.

Официальные представители прозападной сербской оппозиции заявили, что подписание последнего соглашения с Россией является признаком того, что Вучич, бывший ультранационалист, отказался от вступления балканской страны в Европейский Союз и сближает ее с Москвой.

Оппозиционная ССП заявила, что это невероятно, что в то время как большая часть мира внимательно следит за действиями Москвы, Сербия подписала соглашение о консультациях со страной, которая прямо нарушает Устав ООН и намерена аннексировать (украинскую) территорию.

Министр внутренних дел Александр Вулин, неофициальный представитель Вучича, заявил в своем заявлении, что расширение сотрудничества с Россией — это не вопрос уважения к прошлому, а ответственное решение, стоящее перед будущим.

Сербия важна для России как способ дестабилизировать Балканы и, возможно, отвлечь часть внимания мира от войны на Украине.

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