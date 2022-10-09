Сербские ученые назвали новый вид жуков в честь Джоковича

Сербские ученые назвали новый вид жуков в честь звезды тенниса Новака Джоковича из-за его скорости, силы, гибкости, выносливости и способности выживать в сложных условиях, сообщили сербские СМИ в пятницу.

Насекомое, принадлежащее к роду жужелиц Duvalius, обитающих в Европе, было обнаружено несколько лет назад в подземной яме на западе Сербии.

Агентство новостей Tanjug цитирует исследователя Николу Везовича, который сказал, что его зовут Дувалиос Джокович.

По словам Весовича, новый вид, специализированный подземный жесткокрылый жук, представляет собой хищника, который потерял глаза, живя глубоко под землей.

«Я предложил назвать новый тип в честь Джоковича», — сказал Весович. Он человек, который так много сделал для этой страны. Мы чувствуем желание отплатить ему тем, чем можем».

В минувшие выходные 35-летний Джокович, выигравший 21 титул Большого шлема, выиграл Тель-Авив Опен и завоевал свой третий титул в сезоне после того, как в июле выиграл свой седьмой титул на Уимблдоне.

В пятницу он играл с Кареном Хачановым в четвертьфинале Astana Open, в котором также участвует россиянин с четвертым посевным Даниил Медведев, который также вышел в четвертьфинал. И из первого посева Карлос Алькарас в первом раунде.