Сербы поднимают блокпосты в Косово, поскольку НАТО прекращает скандалы из-за номерных знаков

Этнические косовские сербы проходят через баррикады возле пограничного перехода между Косово и Сербией в Яринги, Косово, 28 сентября 2021 года. REUTERS / Laura Hasani

ГАРИНЧИ, Косово, 2 октября – пограничный переход Косово с Сербией вновь открылся в субботу после того, как сербы вывезли грузовики и автомобили, а силы НАТО вмешались в сделку при посредничестве ЕС, чтобы положить конец спору между соседними странами по поводу номерных знаков автомобилей.

Специальная полиция Косово покинула пограничный переход на севере страны почти через две недели после того, как сербы закрыли дороги в знак протеста против решения Косово ввести временные номерные знаки для всех транспортных средств, прибывающих из Сербии.

Правительство Косово заявило, что требование о наличии номерных знаков было введено в ответ на действия Сербии против водителей из Косово с 2008 года, когда Косово провозгласило независимость от Сербии.

«С этих выходных и в течение следующих двух недель KFOR будет поддерживать временное, сильное и гибкое присутствие в регионе в соответствии с упомянутой договоренностью», – говорится в заявлении миротворческих сил под руководством НАТО под названием KFOR.

Сербия, потерявшая контроль над Косово после бомбардировки НАТО в 1999 году, не признает независимость Косово и, следовательно, ее право принимать такие меры, как регистрация автомобилей.

Противостояние в этом месяце переросло в ожесточенное, но в четверг две страны при посредничестве специального посланника ЕС Мирослава Лаяка достигли соглашения.

В соответствии с соглашением, наклейки на номерные знаки будут использоваться для обозначения символов страны, а НАТО, которая имеет в Косово около 3000 военнослужащих, получит возможность контролировать этот район.

В субботу местные сербы беседовали со словенскими солдатами НАТО, когда они очищали баррикады, когда машины косовской полиции стояли у пограничного перехода.

Крайний срок их вывода – 16:00 (14:00 по Гринвичу).

По мере продвижения Сербии к членству в ЕС, она должна решить все нерешенные вопросы с Косово. Стороны договорились о диалоге при посредничестве ЕС в 2013 году, но прогресс был незначительным.

Независимость Косово поддерживали западные страны, включая США и Великобританию, но она еще не была признана пятью государствами-членами Европейского союза, а его членство в Организации Объединенных Наций было затруднено со стороны традиционного союзника Сербии – России.

(Репортаж Фатоса Бетси) Редакция Иваны Секуларак, Александра Смита и Хелен Поппер



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