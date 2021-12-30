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Серверы Fortnite от Epic Games не работают: Epic работает над возвращением игры

30 декабря, 2021
Artem Sokolov

Это электронная играСерверы в настоящее время отключены, но Epic заявляет, что исследует проблему и работает над решением. Это электронная игра Серверы вышли из строя в среду днем, и пока неизвестно, когда игра вернется в онлайн.

Это электронная играЕго проблемы начались с серии ошибок входа в систему и подбора игроков между пользователями. Эпос Это электронная игра Статус учетной записи Twitter первый Сообщите игрокам Что разработчик изучает проблемы в 11:13 по восточноевропейскому времени. Два часа спустя аккаунт в Твиттере сообщил игрокам Это электронная игра был недоступен Игроки больше не смогут войти в игру. Последнее обновление учетной записи прибыло в 15:10 по восточноевропейскому времени, когда Epic сообщила, что все еще занимается исправлением, но в данный момент игра все еще недоступна. Последний твит закончился тем, что Epic будет обновлять игроков по мере поступления дополнительной информации.

Неожиданные сбои относительно редки Это электронная играЭто редко длится много часов. Хотя до сих пор не ясно, в чем проблема, вполне вероятно, что Epic решит ее относительно быстро.

Дополнительная информация будет добавлена ​​к этой истории по мере ее появления.

Обновление (29 декабря, 22:00 по восточноевропейскому времени): Это электронная играВеб-серверы снова подключились к сети в 18:50 по восточноевропейскому времени, согласно Твитнуть от Это электронная игра Статус учетной записи Twitter.

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