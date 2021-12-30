Серверы Fortnite от Epic Games не работают: Epic работает над возвращением игры

Это электронная играСерверы в настоящее время отключены, но Epic заявляет, что исследует проблему и работает над решением. Это электронная игра Серверы вышли из строя в среду днем, и пока неизвестно, когда игра вернется в онлайн.

Это электронная играЕго проблемы начались с серии ошибок входа в систему и подбора игроков между пользователями. Эпос Это электронная игра Статус учетной записи Twitter первый Сообщите игрокам Что разработчик изучает проблемы в 11:13 по восточноевропейскому времени. Два часа спустя аккаунт в Твиттере сообщил игрокам Это электронная игра был недоступен Игроки больше не смогут войти в игру. Последнее обновление учетной записи прибыло в 15:10 по восточноевропейскому времени, когда Epic сообщила, что все еще занимается исправлением, но в данный момент игра все еще недоступна. Последний твит закончился тем, что Epic будет обновлять игроков по мере поступления дополнительной информации.

Мы продолжаем работать над исправлением, которое вернет Fortnite в онлайн-режим, и благодарим всех за терпение. Игровые серверы Fortnite в настоящее время отключены, пока мы ищем решение проблем со стабильностью. Мы предоставим еще одно обновление по мере появления дополнительной информации. pic.twitter.com/aRTnawTJgE — Статус Fortnite (FortniteStatus) 29 декабря 2021 г.

Неожиданные сбои относительно редки Это электронная играЭто редко длится много часов. Хотя до сих пор не ясно, в чем проблема, вполне вероятно, что Epic решит ее относительно быстро.

Дополнительная информация будет добавлена ​​к этой истории по мере ее появления.

Обновление (29 декабря, 22:00 по восточноевропейскому времени): Это электронная играВеб-серверы снова подключились к сети в 18:50 по восточноевропейскому времени, согласно Твитнуть от Это электронная игра Статус учетной записи Twitter.