20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, сказав теперь уже вездесущие слова: «Это один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества».

Бомбардировка высадки на Луну Соединенных Штатов перед Советским Союзом в “космическая гонка“.

НАСА сообщает, что гонка началась 4 октября 1957 года с успешного запуска Советским Союзом Спутника-1, «первого в мире искусственного спутника», который «облетел Землю за 98 минут по эллиптической траектории».

Космическое агентство заявляет, что, хотя Спутник был «относительно небольшим, его влияние было огромным. Американцы не хотели, чтобы технологические достижения Советского Союза оставили их в тени».

в качестве Журнал Астрономии Он напоминает нам: «В начале 1960-х холодная война была в самом разгаре, и космическая гонка бушевала. Советы стремились достичь как можно большего числа« первых »во всех областях космических полетов. В то время у них было лучше тяжелая грузоподъемность, чем у Соединенных Штатов. «Это позволило им создавать и запускать более крупные космические корабли, пилотируемые и беспилотные. Используя четырехступенчатые ракеты и передовую систему телеметрии, Советы также могли проводить миссии на труднодоступные внутренние планеты».

В авангарде советской космической программы был Сергей Королев, похвалил Европейским космическим агентством как «человек, ответственный за первый полет человека в космос».

Узнать больше истории: Джон Мейнард Кейнс вычисляет вероятности

«Хотя мир знал о его достижениях -« Спутник »,« Восток »,« Союз »- сам человек оставался полной загадкой до самой смерти, потому что его личность была тщательно охраняемой государственной тайной», – заявляет Европейское космическое агентство.

«Жертва сталинизма, после своей смерти он стал символом российских ракет, и его ракетные конструкции и космические корабли все еще летают».

Королев родился 12 января 1907 года в Житомире, в составе Российской империи, на территории современной Украины. Европейское космическое агентство сообщает, что в молодости он «увлекался самолетами» и в 17 лет сконструировал свой первый планер.

НАСА берет историю, объяснять Тот Королев «обучался авиационной инженерии в Киевском политехническом институте и, получив среднее образование, стал соучредителем Московской ракетной организации ГИРД (Группа исцеления реактивново движения, Interactive Movement Investigation Group)».

По данным НАСА, к началу 1930-х годов Советы проводили испытания жидкостных ракет все большего размера.

Российский ракетный инженер Сергей Королев (в центре) с космонавтами, Крым, СССР, около 1960 года. Предоставлено: Heritage Images / Автор / Getty Images.

GIRD быстро перешла к советским военным интересам и превратилась в РНИИ (Научно-исследовательский институт опережающего реагирования), который в 1930-х годах разрабатывал баллистические ракеты и планеры, «кульминацией которых стал Королевский РП-318, первый в России ракетоплан, сообщает НАСА».

Но здесь сказка Королева приобретает отчетливо сталинский тон. Как сообщает НАСА, прежде чем его самолет смог запустить ракету, «Королев и другие бортинженеры были брошены в советскую тюремную систему в 1937-1938 годах в разгар сталинских чисток».

Когда Сталин осознал важность этих инженеров в помощи стране в подготовке к надвигающейся Второй мировой войне, Королев и другие были выведены из лагерей и лагерей и отправлены на разработку нового оружия в «тюремные конструкторские бюро».

В 1945 году, после войны, Королев был отправлен в Германию, чтобы спасти все, что он мог, от ее ракетной программы – Европейское космическое агентство заявляет: «Вернер фон Браун и лучшие элементы немецкой группы разработчиков ракет переехали в Соединенные Штаты».

В следующем году в России был создан новый исследовательский центр, и, хотя он все еще был политическим заключенным, Королев был назначен главным инженером. Одним из первых продуктов центра была ракета R1, “предшественник семейства ракет, известных на Западе под кодовым названием НАТО: Скад”, согласно Европейскому космическому агентству.

В 1953 году Королев получил одобрение на разработку того, что, по словам НАСА, было «первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), Р-7 … Это была МБР Р-7 Королева, которая запустила Спутник-1 4 октября 1957 года».

Европейское космическое агентство заявляет, что Р-7 «была основана на концепции многоярусных фаз, которую немцы рассматривали раньше».

3 ноября был запущен Спутник-2 с собакой Лайкой, первым животным, побывавшим на орбите Земли.

«Королев и R-7 быстро сделали больше первых точек: первый зонд Луны, первое изображение обратной стороны Луны и первые зонды Венеры и Марса», – сообщает Европейское космическое агентство.

В начале 1960-х годов, по данным НАСА, именно Королев провел кампанию по отправке советского космонавта на Луну.

После первоначальной разведки Луны Лунами 1, 2 и 3 Королев предпринял три в значительной степени независимых усилий, направленных на высадку советских войск на Луну раньше американцев.

«Следующей большой задачей было вывести человека на орбиту и благополучно вернуть его на Землю. После серии испытательных полетов с имитацией космонавтов и собак« Восток »был запущен в космос на улучшенной версии ракеты Р-7 12 апреля. , 1961. На борту находился Юрий Гагарин ».

Российский космонавт Юрий Гагарин и ракетостроитель Сергей Королев, 1961 год. На космодроме Байконур, СССР. Предоставлено: Heritage Images / Автор / Getty Images.

Между тем советский режим продолжал мешать Королеву. Европейское космическое агентство заявляет, что он подвергался широкой критике со стороны высокопоставленных военных и инженеров-конкурентов, утверждающих, что его ракеты «плохо спроектированы для стратегической роли».

«Его не беспокоили его критики, – говорит ЕКА Королев. – Р-7, возможно, и не был очень полезным в качестве оружия, но в то время это была лучшая космическая пусковая установка».

В 1965 году у Королёва был диагностирован рак, и он перенес операцию на толстой кишке, но скончался на операционном столе 14 января 1966 года (НАСА заявляет, что он «умер от неудачной операции по поводу геморроя»).

Европейское космическое агентство заявляет, что после смерти Королева “российская космическая программа столкнулась с множеством трудностей”. «Космический корабль« Союз »и ракета-носитель Р-7, последняя версия которой также известна как« Союз », по-прежнему являются работой российской космической программы и действуют более 40 лет после смерти его конструктора.

«Оба дизайна все еще имеют потенциал для дальнейшего развития, что свидетельствует о таланте Королева».



