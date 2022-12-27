Economy

Сергей Лавров заявил, что Украина должна быть демилитаризована, иначе это сделает Россия.

27 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Украина должна удовлетворить требование Москвы о разоружении и разоружении, а также устранить военную угрозу для России, иначе российская армия решит проблему.

Сергей Лавров также обвинил Запад в разжигании войны на Украине, чтобы ослабить Россию, и сказал, что от Киева и Вашингтона зависит, как долго продлится конфликт, начавшийся 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

Лавров заявил официальному информационному агентству ТАСС относительно продолжительности конфликта, что мяч находится на стороне (киевского) режима и Вашингтона, который стоит за его спиной. В любой момент они могут остановить бессмысленное сопротивление.

Комментарии Лаврова прозвучали на следующий день после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Associated Press, что его правительство хотело провести саммит, чтобы положить конец войне, но не ожидало участия России.

Кулеба сказал, что Украина хочет провести мирный саммит через два месяца с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в качестве посредника. Но он также сказал, что Россия должна предстать перед трибуналом по военным преступлениям, прежде чем его страна сможет вести прямые переговоры с Москвой.

Оба утверждения показывают, насколько тяжелыми и трудными могут быть любые попытки положить конец войне. Ранее Украина заявляла, что не будет вести переговоры с Россией до полного вывода своих войск, в то время как Москва настаивает на том, что ее военные успехи и аннексию Крыма в 2014 году нельзя игнорировать.

Тем временем во вторник продолжались ожесточенные бои в Донецкой и Луганской областях, которые в последнее время были ареной самых ожесточенных столкновений.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы пытаются окружить город Бахмут в Донецкой области, но безрезультатно. Губернатор Луганской области Сергей Гайди заявил, что в районе города Кремина в Луганской области идут ожесточенные бои.

Украинские власти заявили, что в понедельник российские войска 40 раз обстреляли удерживаемые Украиной районы в частично оккупированной южной части Херсона, в результате чего один человек был ранен. Областной чиновник Ярослав Янушевич сказал, что тот же самый город Херсон, который Украина отвоевала в прошлом месяце в результате крупной победы, был атакован 11 раз.

С тех пор, как 10 месяцев назад в начале войны были первоначальные успехи, Россия не добилась значительных успехов, часто вместо этого разрушая украинскую инфраструктуру и оставляя миллионы людей без электричества, тепла и горячей воды в зимних условиях.

Лавров не уточнил, как российские военные будут достигать своих целей по разоружению и разоружению Украины, заявленной Россией цели, когда она начала вторжение в феврале. Ссылка на денацификацию исходит из утверждений России о том, что украинское правительство находится под сильным влиянием радикальных националистических и неонацистских групп. Украина и Запад посмеялись над этим утверждением.

Лавров предупредил, что дальнейшая поддержка Западом Украины может привести к прямой конфронтации.

Он сказал, что мы продолжаем предупреждать наших оппонентов на Западе об опасностях их пути к эскалации украинского кризиса, добавив, что риск выхода ситуации из-под контроля остается высоким.

Он сказал, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победить Россию на поле боя, чтобы сильно ослабить или даже уничтожить нашу страну.

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