Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Украина должна удовлетворить требование Москвы о разоружении и разоружении, а также устранить военную угрозу для России, иначе российская армия решит проблему.

Сергей Лавров также обвинил Запад в разжигании войны на Украине, чтобы ослабить Россию, и сказал, что от Киева и Вашингтона зависит, как долго продлится конфликт, начавшийся 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

Лавров заявил официальному информационному агентству ТАСС относительно продолжительности конфликта, что мяч находится на стороне (киевского) режима и Вашингтона, который стоит за его спиной. В любой момент они могут остановить бессмысленное сопротивление.

Комментарии Лаврова прозвучали на следующий день после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Associated Press, что его правительство хотело провести саммит, чтобы положить конец войне, но не ожидало участия России.

Кулеба сказал, что Украина хочет провести мирный саммит через два месяца с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в качестве посредника. Но он также сказал, что Россия должна предстать перед трибуналом по военным преступлениям, прежде чем его страна сможет вести прямые переговоры с Москвой.

Оба утверждения показывают, насколько тяжелыми и трудными могут быть любые попытки положить конец войне. Ранее Украина заявляла, что не будет вести переговоры с Россией до полного вывода своих войск, в то время как Москва настаивает на том, что ее военные успехи и аннексию Крыма в 2014 году нельзя игнорировать.

Тем временем во вторник продолжались ожесточенные бои в Донецкой и Луганской областях, которые в последнее время были ареной самых ожесточенных столкновений.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы пытаются окружить город Бахмут в Донецкой области, но безрезультатно. Губернатор Луганской области Сергей Гайди заявил, что в районе города Кремина в Луганской области идут ожесточенные бои.

Украинские власти заявили, что в понедельник российские войска 40 раз обстреляли удерживаемые Украиной районы в частично оккупированной южной части Херсона, в результате чего один человек был ранен. Областной чиновник Ярослав Янушевич сказал, что тот же самый город Херсон, который Украина отвоевала в прошлом месяце в результате крупной победы, был атакован 11 раз.

С тех пор, как 10 месяцев назад в начале войны были первоначальные успехи, Россия не добилась значительных успехов, часто вместо этого разрушая украинскую инфраструктуру и оставляя миллионы людей без электричества, тепла и горячей воды в зимних условиях.

Лавров не уточнил, как российские военные будут достигать своих целей по разоружению и разоружению Украины, заявленной Россией цели, когда она начала вторжение в феврале. Ссылка на денацификацию исходит из утверждений России о том, что украинское правительство находится под сильным влиянием радикальных националистических и неонацистских групп. Украина и Запад посмеялись над этим утверждением.

Лавров предупредил, что дальнейшая поддержка Западом Украины может привести к прямой конфронтации.

Он сказал, что мы продолжаем предупреждать наших оппонентов на Западе об опасностях их пути к эскалации украинского кризиса, добавив, что риск выхода ситуации из-под контроля остается высоким.

Он сказал, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победить Россию на поле боя, чтобы сильно ослабить или даже уничтожить нашу страну.

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