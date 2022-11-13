Сергей Лавров: Лавров заявил, что Запад стремится милитаризировать Юго-Восточную Азию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Запад «милитаризирует» Юго-Восточную Азию в попытке сдержать интересы России и Китая, прокладывая путь к противостоянию между Россией и западными лидерами на саммите G20 на Бали.

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите — первой встрече такого рода после вторжения Москвы в Украину в феврале — после того, как Кремль заявил, что президент Владимир Путин слишком занят, чтобы присутствовать на нем.

Украина будет доминировать в повестке дня, поскольку западные лидеры, вероятно, открыто выступят против России в связи с ее вторжением в Украину и побудят такие страны, как Китай и Индия, которые ранее выражали обеспокоенность по поводу войны, критиковать действия Москвы.



Выступая на пресс-конференции по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, Лавров упрекнул США в их действиях в регионе, который и Россия, и Запад рассматривают как потенциальное поле геополитической и стратегической битвы в область. будущие десятилетия.

«США и их союзники по НАТО пытаются контролировать это пространство», — заявил Лавров журналистам.

Он сказал, что индо-тихоокеанская стратегия Джо Байдена была попыткой обойти «всеобъемлющие структуры» регионального сотрудничества и будет включать «милитаризацию этого региона с четким акцентом на сдерживание Китая и сдерживание интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Байден сказал лидерам Юго-Восточной Азии, что Вашингтон стремится построить «свободный, открытый, стабильный, процветающий, устойчивый и безопасный Индо-Тихоокеанский регион», и обозначил всеобъемлющее стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и регионом.

Ни Соединенные Штаты, ни Россия не являются членами АСЕАН, группы из 10 стран Юго-Восточной Азии, но несколько мировых лидеров присутствовали на переговорах в преддверии саммита G20 на следующей неделе на Бали.

Россия стремилась к более тесным экономическим, политическим связям и связям в сфере безопасности с Азией с тех пор, как Запад обрушил на Москву беспрецедентные санкции в ответ на вторжение в Украину.

Путин изображает Россию и Китай лидерами глобального восстания против глобального господства США и Запада после распада Советского Союза. Соединенные Штаты рассматривают Китай и Россию как главные глобальные угрозы.