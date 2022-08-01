Сергей Павлович победил Дерека Льюиса спорным техническим нокаутом всего за 55 секунд.

Сергей Павлович одержал крупную победу в субботу вечером на турнире UFC 277, хотя не все были этому рады.

Павлович одержал победу над Дереком Льюисом техническим нокаутом, который длился менее минуты в American Airlines Center в Далласе. Это была четвертая подряд победа Павловича нокаутом.

Павлович оказался на месте и нанес несколько мощных прямых ударов в голову Льюиса, прежде чем лидер нокаутом отступил в угол в октагоне. Внезапно, после еще нескольких выстрелов в голову, Павлович отправил Луиса на землю первым.

Это решение побудило Дэна Мираглиоту немедленно прекратить бой.

«Я был готов бить его пять раундов, три раунда, это не имеет значения», — сказал Павлович. «Как вам этот бокс? Я сделал свою работу. Я очень доволен своим выступлением».

Естественно, Людовик был недоволен и почти сразу же начал протестовать против этого решения. Не было похоже, что он был нокаутирован, а поединок длился всего 55 секунд.

Однако бой был окончен. Павлович выиграл свою четвертую игру подряд и третью в этом году, забив 16-1 за все время.

Призыв Мираглиотты закончить матч досрочно не понравился многим в мире UFC. Пока Льюис следовал за ним по пятам, Даниэль Кормье, Фрэнсис Нганну и другие считали, что у него должен был быть хотя бы шанс продолжить бой.