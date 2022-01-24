Сергей Раклин, российский журналист и член HFPA, скончался в возрасте 78 лет

Сергей Раклин, журналист российского происхождения, член Голливудской ассоциации иностранной прессы с 1996 года, умер в возрасте 78 лет.

Раклин скончался в пятницу после годичной борьбы с болезнью, в которой участвовало HFPA. некролог в воскренье.

Сергей является ярым сторонником международных кинематографистов и давно лоббирует их признание и включение в Голливуд. Хелен Хоэн, президент Голливудской ассоциации иностранных журналистов, заявила TheWrap, что его страсть к фильмам со всего мира была превзойдена только его поддержкой HFPA.

Раклин вступил в Голливудскую ассоциацию иностранных журналистов в 1996 году, и его авторские строки появляются в журналах Vogue, Variety, Action! и Film Search на протяжении всей своей карьеры, а также другие публикации в России, Латвии, Украине и Средней Азии. Он также работал сценаристом и написал два сценария, которые позже превратились в художественные фильмы, в том числе «Брут» в 2016 году и «Свидетели» в 2018 году.

Он занимал шесть сроков в качестве исполнительного секретаря и один срок в качестве казначея HFPA и участвовал в производстве «Золотого глобуса» в период с 2008 по 2017 год. Раклин долгое время был членом Комитета по иностранным фильмам (ныне Комитет по неанглоязычным фильмам), а также был номинирован на премию «Эмми» в 2018 году за распространение Gala Globes Awards.

Раклин, который также выбрал более американское имя «Серж», родился в Горьком, Россия, в 1943 году и поселился в Риге, Латвия, когда ему было семь лет. Он получил степень журналиста в Латвийском государственном университете и работал писателем и сценаристом до иммиграции в США в 1978 году. Затем он получил степень магистра в Университете Южной Калифорнии и работал генеральным продюсером, художественным руководителем и ток-шоу. ведущий радио- и телестанции WMNB (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Торонто). Среди других его должностей — главный редактор лос-анджелесской газеты «Панорама» и голливудский обозреватель радиостанции «Голос Америки».

Раклин был увлечен мировым кинематографом и входил в состав жюри на таких фестивалях, как Киевский международный кинофестиваль, Таллиннские черные ночи и других по всему миру.

У него остались жена Эмилия, сын Ник и невестка Марина.