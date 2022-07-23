Сергей Стаковский разочарован молчанием российских футболистов о войне | новости тенниса

Краков: украинец Сергей Стаковский заявил в субботу, что «разочарован» Россией Большой теннис Игроки, которые публично не говорили о том, что их страна вторгается на их родину, опасаясь репрессий.

«Они все боятся за свою судьбу. Они не хотят попасть в тюрьму… но с ними все в порядке, потому что дети и женщины умирают», — сказал пенсионер журналистам в польском городе Кракове.

«Я бы предпочел торговать и отправиться в тюрьму на две недели или даже на месяц, если я могу спасти жизнь, сделав это», — добавил он.

36-летний спортсмен приехал в Польшу, чтобы принять участие в благотворительном теннисном мероприятии, организованном первой ракеткой мира Ией Святек, доходы от которого пойдут на помощь пострадавшей от войны молодежи в Украине.

Стаховский, который ушел из тенниса в начале этого года и присоединился к резервным силам Украины после вторжения, сказал, что российские игроки хранили молчание как публично, так и в частном порядке.

«Я встретил нескольких русских парней в Париже — не буду называть имен — во время «Ролан Гаррос», и все они оборачивались и отворачивались или отворачивались, когда видели меня», — сказал он.

«И я знал их всех в течение очень долгого времени. Я видел, как росла их карьера. И я разочарован, если не сказать больше».

В качестве единственных исключений Стаховский выделил российских игроков Андрея Рублева и Дарью Касаткину, похвалив их за выражение своих чувств по поводу конфликта.

«Рублев был, наверное, единственным игроком, который выступил публично и сказал остановить войну в первую же неделю», — сказал Стахоховский.

Он имел в виду Дубай. АТФ Мероприятие, на котором Рублев попал в объектив камеры суда с посланием «Нет войне, пожалуйста».

Между тем, самая высокопоставленная шахматистка России Касаткина назвала войну «кошмаром» в недавнем интервью на YouTube, а также раскритиковала позицию России в отношении гомосексуализма после того, как сообщила, что она лесбиянка.

«Я очень восхищаюсь Дарьей, — сказал Стаковский. — Она по-своему герой».

«Если бы таких русских было больше, эта война не началась бы».

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