Сергей Федоров предпочел стать следующим тренером Red Wings

Член Зала Славы Сергей Федоров может стать следующим главным тренером «Детройт Ред Уингз» после того, как привел франшизу к трем Кубкам Стэнли в качестве игрока. (Гетти изображения)

«Детройт Ред Уингз» может вскоре снова приветствовать легенду клуба, которая займет место на скамейке запасных.

Создатели ставок в Вегасе назвали члена Зала славы НХЛ и легенду «Ред Уингз» Сергея Федорова первым участником, который будет назначен следующим главным тренером франшизы.

История продолжается

Detroit Free Press ‘Хелен Сент-Джеймс’ Отмечено в среду У BetOnline и Sportsbetting.ag есть шансы получить работу 52 + 350, опережая лучших тренеров Пита Деборре, Брюса Кэссиди и Барри Тротца.

За свою 18-летнюю карьеру и 1248 игр в НХЛ центровой забил 483 гола, 696 передач и 1179 очков за «Ред Уингз», «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». All-Star является шестикратным обладателем двух наград Selke Trophi Awards, Hart Cup и Ted Lindsay Award, а также трех Кубков Стэнли, выигранных с Red Wings.

Федоров вернулся в Россию в последние годы своей карьеры, отыграв три сезона за магнитогорский «Металлург» в КХЛ. Он официально отказался от лыжных ботинок в 2012 году, в возрасте 42 лет.

Федоров имеет богатый опыт работы в менеджменте и тренерской работе с тех пор, как ушел из профессионального хоккея, работал генеральным менеджером мощной компании КХЛ ЦСКА и даже занял пост главного тренера в прошлом сезоне и привел их к Кубку Гагарина. Он также помог Олимпийскому комитету России получить серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине в качестве помощника тренера.

Должность главного тренера «Ред Уингз» стала доступной, когда в апреле бывший тренер скамейки запасных Джефф Блашель был уведомлен о том, что он не будет сохранен после окончания сезона 2021–2022. В 537 играх за скамейкой «Детройта» Блэшилл показал рекордную серию 204–261–72 и пропускал плей-офф шесть сезонов подряд с 2016–2017 годов.

Это будет первый поиск тренера для генерального менеджера Стива Айзермана с тех пор, как он присоединился к фронт-офису в Детройте в качестве столь необходимого руководителя в апреле 2019 года.

Еще от Yahoo Sports