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Сергей Федоров предпочел стать следующим тренером Red Wings

10 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Член Зала Славы Сергей Федоров может стать следующим главным тренером «Детройт Ред Уингз» после того, как привел франшизу к трем Кубкам Стэнли в качестве игрока. (Гетти изображения)

«Детройт Ред Уингз» может вскоре снова приветствовать легенду клуба, которая займет место на скамейке запасных.

Создатели ставок в Вегасе назвали члена Зала славы НХЛ и легенду «Ред Уингз» Сергея Федорова первым участником, который будет назначен следующим главным тренером франшизы.

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За свою 18-летнюю карьеру и 1248 игр в НХЛ центровой забил 483 гола, 696 передач и 1179 очков за «Ред Уингз», «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». All-Star является шестикратным обладателем двух наград Selke Trophi Awards, Hart Cup и Ted Lindsay Award, а также трех Кубков Стэнли, выигранных с Red Wings.

Федоров вернулся в Россию в последние годы своей карьеры, отыграв три сезона за магнитогорский «Металлург» в КХЛ. Он официально отказался от лыжных ботинок в 2012 году, в возрасте 42 лет.

Федоров имеет богатый опыт работы в менеджменте и тренерской работе с тех пор, как ушел из профессионального хоккея, работал генеральным менеджером мощной компании КХЛ ЦСКА и даже занял пост главного тренера в прошлом сезоне и привел их к Кубку Гагарина. Он также помог Олимпийскому комитету России получить серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине в качестве помощника тренера.

Должность главного тренера «Ред Уингз» стала доступной, когда в апреле бывший тренер скамейки запасных Джефф Блашель был уведомлен о том, что он не будет сохранен после окончания сезона 2021–2022. В 537 играх за скамейкой «Детройта» Блэшилл показал рекордную серию 204–261–72 и пропускал плей-офф шесть сезонов подряд с 2016–2017 годов.

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Это будет первый поиск тренера для генерального менеджера Стива Айзермана с тех пор, как он присоединился к фронт-офису в Детройте в качестве столь необходимого руководителя в апреле 2019 года.

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