Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии

Украинский режиссер Сергей Лозница, покинувший Европейскую киноакадемию из-за ее реакции на вторжение России в Украину, был исключен из Украинской киноакадемии за выражение поддержки российским кинематографистам. В заявлении, обнародованном в субботу, 19 марта, Лозница написал, что его исключили за то, что он, по выражению академии, «мировик», обвиненный в недостаточной лояльности к родине.

Лозница, наиболее известный по постановке фильмов «Донбасс» и «Милое создание», произвел фурор своей критикой прохладной реакции Европейской киноакадемии на неспровоцированное вторжение России в Украину. Академия выступила с красивым заявлением, в котором предложила свою поддержку украинцам, не осуждая при этом Россию.

«Какой позорный сценарий Европейской киноакадемии», — Лузница. написал ответ. «Вы упомянули в своем обращении, что в ваших рядах 61 украинец. Ну, на сегодняшний день их всего 60. Вам не нужно быть бдительным и поддерживать со мной связь, большое спасибо!»

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Но хотя Лозница хочет, чтобы Владимир Путин и российское правительство были наказаны, он не считает, что российские граждане должны столкнуться с последствиями войны, против которой многие из них выступают. Он активно выступает за то, чтобы российские кинематографисты и художники, в том числе представители киноиндустрии, продолжали включать российские фильмы на фестивали.

Позиция Лозницы проста: «В трагедии войны, я твердо верю, нужно сохранять здравый смысл по отношению к ней. Я против бойкота моих коллег-российских кинематографистов, которые высказываются против преступлений путинского режима», — писал он в его заявление об исключении из Киноакадемии.

Далее Лозница посетовала на националистическую позицию организации, написав: «Важна не гражданская и политическая позиция каждого гражданина страны, не стремление объединить всех свободолюбивых и преобразующих людей мира. против российской агрессии; это не создание международных усилий для всех демократических наций мира». Чтобы победить в этой войне. «Национальная идентичность» важнее всего. К сожалению, это нацизм. Подарок кремлевским защитникам от Украинской киноакадемии».

Лозница закончил свое заявление призывом: «Я искренне надеюсь, что все останутся в здравом уме в это трагическое время».

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