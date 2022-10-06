Сердечная инфекция могла стать причиной смерти польского американского героя

ВАРШАВА, Польша (AP) – Сердечная инфекция, вызванная обычными кожными бактериями, могла стать причиной смерти в 1817 году Тадеуша Костюшко, польского и американского военачальника и национального героя, считают польские медицинские и генетические эксперты.

В прошлом месяце эксперты заявили, что обнаружили геном Cutibacterium acnes в воске, древесине и льне, которые находились в длительном контакте с тканью сердца Костюшко, которая сохранилась. Они сказали, что это может привести к эндокардиту или воспалению в сердце и к его смерти в возрасте 71 года в Швейцарии.

Команду возглавили профессор Миха Витт, глава Института генетики человека Польской академии наук в Познани, и доктор Тадеуш Дубуш из Вроцлавского медицинского университета. Они взяли образцы для своих молекулярных тестов из сосуда, в котором хранится сердце, в Королевском замке в Варшаве.

В некоторых случаях кожные бактерии могут атаковать внутренние органы, в том числе сердце, что приводит к очень серьезным проблемам, сказал Витт польскому радио Zet24.

Он подчеркнул, что трудно сказать наверняка, что стало причиной смерти Костюшко, но их выводы привели их к «рациональной гипотезе» о том, что бактерии акне вызвали задокументированное быстрое ухудшение его здоровья и смерть.

Ранее считалось, что брюшной тиф или пневмония оборвали жизнь Костюшко. Сообщается, что у него поднялась температура и начался озноб после того, как он упал с лошади в холодный ручей.

Родившийся в 1746 году в тогдашней Речи Посполитой, Костюшко сражался в звании полковника Континентальной армии во время Войны за независимость США в 1776 году. Архитектор и военный инженер, он проектировал и руководил строительством укреплений Америки, включая Вест-Пойнт.

Вернувшись в неспокойную Польшу, в 1794 году возглавил злополучное восстание против Российской империи, в которое вошли некоторые польские земли. Последние годы жизни провел в Швейцарии.