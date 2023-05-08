Сердце говорит да, а голова нет

Есть отличные причины для принятия Украины в НАТО. Но есть более весомые причины не делать этого. Поэтому, когда 31 трансатлантический союзник соберется в июле на саммит в Литве, они должны принять Украину всеми способами, кроме одного. Они не должны обещать сделать его полноправным членом, защищаемым статьей 5 союза. Это кто говорит, что нападение на одного союзника — это нападение на всех.

Эта оценка не о том, правильно ли Украина принадлежит «Западу». Безусловно, это так, и поэтому она должна присоединиться к Европейскому Союзу как можно скорее.

Вопрос о членстве также не является вопросом, должны ли западные союзники продолжать поддерживать украинцев в их героической борьбе против российских захватчиков. Обязательно должны — с оружием, деньгами, разведкой и всем прочим, без обуви на земле.

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Более того, отсутствие сейчас официального приглашения присоединиться к альянсу не должно помешать Украине, которая в 2019 году закрепила в своей конституции стремление вступить в НАТО, в какой-то момент в будущем присоединиться, сумев защитить себя с помощью Запад против Геноцидной агрессии президента России Владимира Путина. Действительно, я надеюсь, что предстоящее весеннее наступление Украины в конце концов приведет к этой победе.

Но гарантия безопасности членства, предусмотренная статьей 5, не может быть предоставлена ​​в нынешних обстоятельствах. Ни один альянс — а НАТО является самым успешным в истории — не должен признавать страну, которая уже ведет войну против явного врага альянса, врага, обладающего ядерным оружием. Эта позиция склоняется к реализму. Это умозаключение, а не сердце, которое бьется за Киев.

Что-то меньшее, чем полное присоединение, конечно, разочарует украинцев. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время для НАТО, которое обещало членство Украины в 2008 году, но не добавило график, «прекратить оправдываться» и взять на себя письменное обязательство на саммите в Вильнюсе.

Ведь, считает Кулеба, кажется несправедливым, что НАТО принимает Финляндию, которая также является непосредственным соседом России, а вскоре, возможно, и Швеции, но не Украины. В конце концов, это украинцы сейчас ценой собственной крови защищают то, что осталось от европейского миропорядка. В процессе они становятся закаленными в боях воинами. НАТО, безусловно, должно быть признательно и взволновано тем, что эта боевая сила находится в ее рядах.

Я согласен. Но это говорящее сердце, а не голова. Если членство получат только те страны, которые этого заслуживают, оно фактически достанется Украине — и его могут отобрать у Венгрии или Турции. Однако вступление в НАТО не может ограничиваться только тем, что справедливо.

Кулеба также обращает внимание на другой аргумент, выдвигавшийся в прошлом против членства Украины. Принятие большего числа государств, которые ранее были в составе Советского Союза или царской империи, по ее словам, излишне волнует Москву. Это «всегда было неправильно», говорит Кулеба, а теперь это «забавно». В конце концов, Путин завоевал Крым в 2014 году, когда Украина отказалась от стремления вступить в НАТО, а затем вторгся в прошлом году, когда членство уже не обсуждалось.

Опять же, я согласен. Путин хулиган и агрессор, и ему не нужны провокации, чтобы угрожать или нападать. Он понимает только сдерживание, которое выражается на языке силы и воинской доблести. В этом, как оказалось, смысл существования НАТО.

Веский аргумент против принятия Украины другой. Нельзя обещать защищать новичка, который уже подвергается нападению, не вступая прямо и прямо в ту же войну. Пока путинские силы стреляют по украинцам, всем остальным союзникам придется помогать — то есть вести ответный огонь. Предсказать сценарии эскалации невозможно. Но они включают сползание в Третью мировую войну.

В этом смысле пункт о взаимной защите в статье 5 подразумевает механизм, мало чем отличающийся от более сложных коалиционных образований, которые привели к Первой мировой войне. Спор между Австро-Венгрией и Сербией превратился в континентальный, а затем почти глобальный ад.

Кроме того, нет разумного способа определить членство Украины таким образом, чтобы предотвратить такие риски. Например, НАТО не может распространить статью 5 на те территории, которые в настоящее время контролируются украинцами. Во-первых, такое исключение фактически равносильно уступкам, на которые украинцы правомерно отказываются идти и фактически уступили большую часть Запорожья, Херсона, Донецка, Луганска и Крыма. Во-вторых, такие технологии не будут отражать реальную линию фронта, которая подвижна. Украинцы и россияне продолжат стрелять друг в друга по всей стране. Разве что россияне расстреляют украинских солдат НАТО.

Как только Альянс станет стороной войны в этой гипотетической ситуации, у союзников появится законный интерес к стратегии Киева. Их основной целью обязательно будет предотвращение распространения войны на Балтийское море, Арктику, космическое пространство и ядерные бункеры, то есть превращение ее в Третью мировую войну. Фактически Брюсселю, Вашингтону, Лондону, Берлину и другим придется диктовать Киеву, где и как нападать на русских, а где и как не нападать. Это не в интересах украинцев, пока они пытаются освободить всю свою страну.

Этой загадки еще не существовало в 2004 году, когда еще три бывшие советские республики — Эстония, Латвия и Литва — были в числе семи стран, вступивших в том же году в НАТО. Хотя прибалтийские государства чувствовали угрозу со стороны Москвы, официально они были в мире. С тех пор та же самая автоматизация, присущая статье 5, не позволяет Путину атаковать их.

Проблема Украины также отличается от ситуации с Кипром в 2004 году, когда он присоединился к Европейскому Союзу (но не к НАТО). Этот остров также был и остается раздираемым открытым конфликтом между этническими турками на севере и греческой расой на большей части остальной территории. В Европейском союзе также есть оговорка о взаимной защите. Так что теоретически это может быть втянуто в конфликт между греками и турками-киприотами, в том числе сторонниками последних в континентальной Турции, которая, по крайней мере на бумаге, также имеет право на вступление в ЕС.

Но общеевропейская оговорка о защите настолько бедна, что не обеспечивает механизма. Вместо этого членство в ЕС — это обещание присоединиться к коммерческому и цивилизованному миру, а на самом деле — проект мира и демократии. Вот почему украинцам не терпится присоединиться.

Таким образом, геополитический реалист может прийти к выводу, что «Запад» должен помочь Украине, ускорив ее членство в Европейском союзе и вооружив ее из арсеналов и заводов союзников по НАТО. Однако она не должна вступать в войну на стороне Киева. Вот что повлечет за собой членство в НАТО.

Другое дело западные гарантии безопасности после войны. По сути, они обязательно станут одним из основных пунктов мирных переговоров между Киевом и Москвой и их посредниками. Будем надеяться, что Украина как можно скорее победит русских, чтобы с гордостью и силой занять свое место за столом переговоров.

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Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции или Bloomberg LP и ее владельцев.

Андреас Клут — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий европейскую политику. Бывший главный редактор Handelsblatt Global и автор The Economist, он является автором книги «Ганнибал и я».