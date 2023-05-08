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Сердце говорит да, а голова нет

8 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Есть отличные причины для принятия Украины в НАТО. Но есть более весомые причины не делать этого. Поэтому, когда 31 трансатлантический союзник соберется в июле на саммит в Литве, они должны принять Украину всеми способами, кроме одного. Они не должны обещать сделать его полноправным членом, защищаемым статьей 5 союза. Это кто говорит, что нападение на одного союзника — это нападение на всех.

Эта оценка не о том, правильно ли Украина принадлежит «Западу». Безусловно, это так, и поэтому она должна присоединиться к Европейскому Союзу как можно скорее.

Вопрос о членстве также не является вопросом, должны ли западные союзники продолжать поддерживать украинцев в их героической борьбе против российских захватчиков. Обязательно должны — с оружием, деньгами, разведкой и всем прочим, без обуви на земле.

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Более того, отсутствие сейчас официального приглашения присоединиться к альянсу не должно помешать Украине, которая в 2019 году закрепила в своей конституции стремление вступить в НАТО, в какой-то момент в будущем присоединиться, сумев защитить себя с помощью Запад против Геноцидной агрессии президента России Владимира Путина. Действительно, я надеюсь, что предстоящее весеннее наступление Украины в конце концов приведет к этой победе.

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