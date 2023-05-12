Серебряный призер чемпионата мира по бегу на 100 метров с барьерами Бриттани Андерсон пропустит сезон на легкой атлетике

NBC и Peacock будут транслировать беспрецедентное освещение Олимпийских игр в Париже в 2024 году, включая дневные трансляции на NBC с плаванием, гимнастикой и финалами по легкой атлетике, а также все виды спорта и мероприятия, транслируемые в прямом эфире на Peacock.

Париж-2024 побьет олимпийский рекорд по количеству часов трансляции на NBC.

Поскольку Париж на шесть часов опережает восточное время, большинство первых медалей будет проходить во второй половине дня в Соединенных Штатах. Это изменение по сравнению с последними пятью летними и зимними играми, которые не проводились в Центральной Европе.

Олимпийские игры официально откроются 26 июля 2024 года, а церемония открытия на открытом воздухе вдоль Сены будет транслироваться в прямом эфире на каналах NBC, Peacock и Telemundo.

Соревнование за медали начинается на следующий день. NBC будет транслировать не менее девяти часов дневного освещения в день, включая финал в прямом эфире.

В самой последней версии расписания финалы по плаванию начинаются в 14:30 по восточному времени (за исключением последнего дня, когда он начинается в 12:30 по восточному времени), финалы по гимнастике начинаются с 6:00 до 12:15, а финалы по легкой атлетике. занятия с 13:00 (кроме марафонов и беговых дорожек).

После прямой трансляции в течение всего дня расширенное трехчасовое шоу в прайм-тайм «познакомит американскую аудиторию с олимпийским днем, сочетая в себе великолепные соревнования, моменты, истории и чистые эмоции» с «беспрецедентным доступом к закулисным событиям и новым событиям». технологии,» По данным NBC Sports PR.

Peacock будет транслировать в прямом эфире все 329 медалей на Летних играх для потокового сервиса. Peacock также будет иметь полные повторы мероприятия, все программы NBC, специально подобранное видео, виртуальные каналы и эксклюзивные оригинальные программы.

Telemundo будет каждый день широко освещать на испанском языке, в первую очередь мужской и женский футбол, с дополнительным кабельным освещением на Universo.

Дополнительные сведения о программировании, включая покрытие кабеля в сети США и E! , CNBC, Golf Channel и Universo, а также Паралимпийские игры.

OlympicTalk включен новости Apple. Мы предпочли!

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