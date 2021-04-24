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Серебряный рыцарь надеется, что поездка по дороге поможет ему потерять скольжение.

24 апреля, 2021
Boleslava Sokolova

То, что поначалу казалось проклятием составителя расписания, могло обернуться подарком для Серебряных рыцарей.

Мушкетеры, погрязшие в своем первом истинном спаде, отправились в поездку с пятью играми в субботу в Сан-Диего, когда гонка в Тихоокеанском дивизионе начала накаляться.

Тренер Мане Вивирос сказал: «Каждая команда в какой-то момент в сезоне переживает невзгоды, и теперь для нас настало наше время». «Это возможность для нашей команды сплотиться и остаться вместе. Это хорошее время для нас, чтобы собраться вместе, перегруппироваться, просто выйти и поиграть в хоккей».

Поражение в пятницу стало третьим подряд поражением «Найтс», их самым продолжительным падением в этом сезоне, в результате чего их лидерство в турнирной таблице упало до одного очка после выхода Бейкерсфилда в субботу.

Мушкетеры были впереди Бейкерсфилда по процентным пунктам (0,690 против 0,650) с матчем в запасе. Сан-Диего, сыгравший на пять матчей больше, чем «Найтс», занимает третье место с 0,618, несмотря на то, что набрал больше очков.

Последнее путешествие «рыцарей» начинается с серии из двух игр в Сан-Диего, за которыми следует матч в Бейкерсфилде. Команда завершает два матча в Сан-Хосе, прежде чем «Найтс» завершат регулярный сезон, сыграв пять матчей подряд на «Орлеан Арене».

Найтс виделись с Бейкерсфилдом четыре раза за последние 10 матчей, включая три домашних матча подряд, чтобы закрыть таблицу. Выиграв первые две игры против Бейкерсфилда, «Рыцари» четыре раза подряд отступали в клуб ранчо Эдмонтон Ойлерз.

В обороне «Мушкетеры» занимают третье место в хоккейной лиге США и забивают 2,41 гола за матч. Однако они забили три или более мячей в шести из последних семи матчей, в то время как вели 2-5.

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Фол тоже сошел на нет, забив четыре мяча при трех поражениях. В последних двух играх после поражения во вторник у мушкетеров было всего восемь бросков, а в четверг у Бейкерсфилда было 19 бросков.

«В том молодом клубе, который у нас есть сейчас, мы стараемся обучать этих игроков, особенно когда вы выходите из игры в конце сезона и в конце плей-офф, большинство голов забиваются без оглядки», – сказал Виверос. «Мы должны работать лучше, чтобы привлечь больше шайб и людей к сети».

Русская связь

Нападающий Максим Марушев дебютировал в АХЛ во вторник, и было вполне естественно, что он откатал серию с соотечественником Павлом Доровьевым.

Вивирос сказал: «Прежде всего, это язык».

Марушев, выбранный в седьмом раунде последнего драфта, подписал контракт АХЛ в понедельник с Silver Knights перед вступительным соглашением на сезон 2021–2022 годов. Джейк Лещишин играл на позиции центрового российского вингера в обоих последних двух матчах.

«Ему пришлось пойти домой и пройти ускоренный курс между его предматчевым обедом и матчем, просто чтобы кое-что сказать», – пошутил Вивирос.

Блинчики вернулись

Объявление Западной хоккейной лиги о том, что сезон завершится без плей-офф, означает, что нападающий Пейтон Кребс имеет право вернуться в Серебряных рыцарей на этой неделе.

Юниорская команда Кребса готовится закрыть свое расписание во вторник. Он возглавляет отборочный турнир первого раунда WHL 2019 года с 41 очком в 22 матчах. Генеральный менеджер Golden Knights Келли МакКримон сказала, что Кребс может помочь клубу НХЛ после окончания сезона.

Защитник Каэдан Корчак остается в своем юношеском клубе, который завершает свое расписание 12 мая.

Свяжитесь с Дэвидом Шоном по адресу [email protected] или 702-387-5203. Следовать Вставить твит В Твиттере.

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