Серебряный рыцарь надеется, что поездка по дороге поможет ему потерять скольжение.

То, что поначалу казалось проклятием составителя расписания, могло обернуться подарком для Серебряных рыцарей.

Мушкетеры, погрязшие в своем первом истинном спаде, отправились в поездку с пятью играми в субботу в Сан-Диего, когда гонка в Тихоокеанском дивизионе начала накаляться.

Тренер Мане Вивирос сказал: «Каждая команда в какой-то момент в сезоне переживает невзгоды, и теперь для нас настало наше время». «Это возможность для нашей команды сплотиться и остаться вместе. Это хорошее время для нас, чтобы собраться вместе, перегруппироваться, просто выйти и поиграть в хоккей».

Поражение в пятницу стало третьим подряд поражением «Найтс», их самым продолжительным падением в этом сезоне, в результате чего их лидерство в турнирной таблице упало до одного очка после выхода Бейкерсфилда в субботу.

Мушкетеры были впереди Бейкерсфилда по процентным пунктам (0,690 против 0,650) с матчем в запасе. Сан-Диего, сыгравший на пять матчей больше, чем «Найтс», занимает третье место с 0,618, несмотря на то, что набрал больше очков.

Последнее путешествие «рыцарей» начинается с серии из двух игр в Сан-Диего, за которыми следует матч в Бейкерсфилде. Команда завершает два матча в Сан-Хосе, прежде чем «Найтс» завершат регулярный сезон, сыграв пять матчей подряд на «Орлеан Арене».

Найтс виделись с Бейкерсфилдом четыре раза за последние 10 матчей, включая три домашних матча подряд, чтобы закрыть таблицу. Выиграв первые две игры против Бейкерсфилда, «Рыцари» четыре раза подряд отступали в клуб ранчо Эдмонтон Ойлерз.

В обороне «Мушкетеры» занимают третье место в хоккейной лиге США и забивают 2,41 гола за матч. Однако они забили три или более мячей в шести из последних семи матчей, в то время как вели 2-5.

Фол тоже сошел на нет, забив четыре мяча при трех поражениях. В последних двух играх после поражения во вторник у мушкетеров было всего восемь бросков, а в четверг у Бейкерсфилда было 19 бросков.

«В том молодом клубе, который у нас есть сейчас, мы стараемся обучать этих игроков, особенно когда вы выходите из игры в конце сезона и в конце плей-офф, большинство голов забиваются без оглядки», – сказал Виверос. «Мы должны работать лучше, чтобы привлечь больше шайб и людей к сети».

Русская связь

Нападающий Максим Марушев дебютировал в АХЛ во вторник, и было вполне естественно, что он откатал серию с соотечественником Павлом Доровьевым.

Вивирос сказал: «Прежде всего, это язык».

Марушев, выбранный в седьмом раунде последнего драфта, подписал контракт АХЛ в понедельник с Silver Knights перед вступительным соглашением на сезон 2021–2022 годов. Джейк Лещишин играл на позиции центрового российского вингера в обоих последних двух матчах.

«Ему пришлось пойти домой и пройти ускоренный курс между его предматчевым обедом и матчем, просто чтобы кое-что сказать», – пошутил Вивирос.

Блинчики вернулись

Объявление Западной хоккейной лиги о том, что сезон завершится без плей-офф, означает, что нападающий Пейтон Кребс имеет право вернуться в Серебряных рыцарей на этой неделе.

Юниорская команда Кребса готовится закрыть свое расписание во вторник. Он возглавляет отборочный турнир первого раунда WHL 2019 года с 41 очком в 22 матчах. Генеральный менеджер Golden Knights Келли МакКримон сказала, что Кребс может помочь клубу НХЛ после окончания сезона.

Защитник Каэдан Корчак остается в своем юношеском клубе, который завершает свое расписание 12 мая.

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