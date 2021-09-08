Серены Уильямс нет на US Open, но ее тренер везде

Возможно, именно борода, постоянные усы цвета соли и перца, всегда обрезанные до идеальной длины, изначально делают Патрика Муратоглу больше похожим на французского философа-экзистенциалиста, чем на тренера по теннису.

Или, может быть, он теннисный венчурный капиталист. Или менеджер теннисного курорта. Или «учитель» тенниса, как его называл греческая суперзвезда Стефанос Циципас. В зависимости от момента, Муратоглу может быть всем этим, что может затруднить ему работу тренера, по крайней мере, так, как он думает, каким должен быть профессиональный тренер по теннису. Это может показаться странным для парня, который, как известно, написал о себе книгу под названием «Тренер», но именно так он всегда хотел быть.

В течение многих лет Муратоглу был на кортах на матчах Серены Уильямс. Он тренирует ее с 2012 года и, предположительно, какое-то время был ее парнем. Ее тренировки с трибун во время финала US Open 2018 привели к одному из худших падений в карьере Уильямс. В этом году она не будет на Открытом чемпионате США по теннису, так как вышла из нее, чтобы оправиться от травмы подколенного сухожилия.

С учетом сказанного, Муратоглу был вездесущ, как и на всех крупных теннисных турнирах в наши дни.