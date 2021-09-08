Серены Уильямс нет на US Open, но ее тренер везде

Возможно, именно борода, постоянные усы цвета соли и перца, всегда обрезанные до идеальной длины, изначально делают Патрика Муратоглу больше похожим на французского философа-экзистенциалиста, чем на тренера по теннису.
Или, может быть, он теннисный венчурный капиталист. Или менеджер теннисного курорта. Или «учитель» тенниса, как его называл греческая суперзвезда Стефанос Циципас. В зависимости от момента, Муратоглу может быть всем этим, что может затруднить ему работу тренера, по крайней мере, так, как он думает, каким должен быть профессиональный тренер по теннису. Это может показаться странным для парня, который, как известно, написал о себе книгу под названием «Тренер», но именно так он всегда хотел быть.
В течение многих лет Муратоглу был на кортах на матчах Серены Уильямс. Он тренирует ее с 2012 года и, предположительно, какое-то время был ее парнем. Ее тренировки с трибун во время финала US Open 2018 привели к одному из худших падений в карьере Уильямс. В этом году она не будет на Открытом чемпионате США по теннису, так как вышла из нее, чтобы оправиться от травмы подколенного сухожилия.
С учетом сказанного, Муратоглу был вездесущ, как и на всех крупных теннисных турнирах в наши дни.
Там он сидит отдельно от отца и тренера Циципаса, Апостолоса, во время матчей первого раунда против Энди Мюррея и Карлоса Алькараса. После матча возьмите микрофон, чтобы дать одно из любого количества телеинтервью, которое он даст о состоянии последней игры. Иногда он разбивал лагерь во дворе Национального теннисного центра Билли Джин Кинг при USTA и раздавал автографы фанатам, которые знают его лучше, чем большинство игроков. В прошлый вторник вечером он потягивал спортивный напиток на стадионе Артура Эша, чтобы облегчить судороги Хольгера Рона, 18-летнего датского игрока, тренирующегося в своей академии, когда Рон проиграл в четырех сетах Новаку Джоковичу. В первом туре.
В возрасте 51 года Муратоглу стал одной из самых популярных звезд тенниса, хотя в подростковом возрасте во Франции он был не более чем юным игроком среднего класса. Коко Гауфф, отец и тренер восходящей американской звезды Коко Гауфф, часто носит бейсболку с логотипом Mouratoglou по краям, когда смотрит на игру своей дочери.
Он редкий коуч, который превратил себя в бренд, а это может означать, что он лучше разбирается в маркетинге, чем в коучинге. Не просите Моуратоглу сводить свой теннисный стиль к простой стратегии или формуле.
«Моя философия заключается в том, что я ничего не знаю», – сказал он в интервью за несколько дней до Открытого чемпионата США. «Я изучаю человека и своих игроков. Многие тренеры начинают свой путь. У каждого игрока есть свой путь, и мне нужно его найти».
Теннис сейчас находится в странном месте. Большинство его звездных должностей находятся в состоянии покоя. Новака Джоковича почитают как величайшего игрока команды в своей стране, но он не получил всеобщего признания. Наоми Осака уже является большой звездой тенниса, но в этом году она так мало играла и объявила в пятницу вечером, что у нее еще один перерыв в игре.
Это оставляет достаточно места для тренированного человека, такого как Муратоглу, чтобы заполнить его.
Теннис делает это чаще, создавая тренера, маркетолога и умного предпринимателя, которые становятся намного больше, чем просто учителем и тренером, обычно с помощью телекамер, которые кружат вокруг них, пока они наблюдают за своими звездными игроками. Вспомните австралийца Гарри Хопмана в 1970-х и жителя Нью-Йорка / флоридца Ника Политьери в 1980-х и 1990-х.
Но до уровня Муратоглу никто не дошел.
В его империю входит Академия Муратоглу на юге Франции, в которой учатся 200 студентов-теннисистов, многие из которых живут, ходят в школу и тренируются там полный рабочий день.
Каждый год он проводит лагеря для еще 4000 игроков, включая некоторых взрослых. В следующем году он представит продукт электронного обучения.
Он также является главным организатором Ultimate Tennis Showdown, телевизионного соревнования, в котором участвовало много лучших игроков и предлагалось более быстрая система подсчета очков.
Теннисные центры Mouratoglou расположены на курортах Коста-Наварино в Греции и в Джумейре в Дубае. Он является инвестором веб-сайта теннисных СМИ Tennismajors.com.
Имея всего 24 часа в сутки, он недавно отказался от своих выступлений в качестве комментатора ESPN и Eurosport.
Он является штатным тренером только одного игрока, Уильямса, но помогает в разной степени контролировать обучение и развитие нескольких других игроков, включая Циципаса, Гауффа, Рона и Алексея Попыриных, 22-летнего австралийца, занявшего третье место. Открытый тур США.
Наличие такого высокого мешка, как Муратоглу, кажется, идет вразрез с тем, чей авторитет проистекает из его статуса тренера и чья философия заключается в том, чтобы проводить с каждым игроком достаточно времени, чтобы адаптировать его тактику и стратегию к индивидууму. По словам Муратоглу, такой подход требует глубокого знания сильных и слабых сторон каждого игрока, как умственного, так и физического, а также их культурного и семейного происхождения.
Самое простое объяснение состоит в том, что Муратоглу больше не является настоящим тренером, если он когда-либо был тренером в первую очередь, за исключением его работы с Уильямсом. Но может не продержаться долго. Это совсем не та роль, которую он намеревался выполнять. Взял по необходимости. В противном случае его видение теннисной империи не сработало бы.
В детстве Муратоглу мечтал стать профессионалом высокого уровня, но родители сказали ему, что это будет слишком рискованно и не поддержат его начинание. Он оставил теннис в 16 лет, продолжил свое образование и в 20 лет пошел работать к своему отцу, ведущему французскому промышленнику и владельцу крупной компании по возобновляемым источникам энергии.
Когда Муратоглу было 26 лет, отец сказал ему, что готов стать партнером. Муратоглу сказал отцу, что уйдет в отставку. У него все еще была страсть к теннису и он хотел построить теннисную империю, начав с академии для молодых игроков.
Он был партнером Боба Бретта, австралийского тренера и пасынка Гарри Хопмана. Муратоглу не очень разбирался в коучинге и чувствовал, что ему нужно громкое имя, чтобы привлекать игроков. Затем в 2004 году Бретт подал в отставку. Муратоглу знал, что, если он найдет другого известного тренера, с которым будет сотрудничать, то же самое может случиться, поэтому он научился тренировать и нашел несколько молодых перспектив, которые могли бы помочь ей в начале ее карьеры, как венчурный капиталист, открывающий стартап.
Среди первых новобранцев были Маркос Багдатис из Кипра и Анастасия Павлюченкова из России. Он начал работать с Уильямс в 2012 году и использовал ее беспрецедентный успех, чтобы построить свою империю и новую модель для более обширной роли, которую мог бы играть тренер по теннису.
Муратоглу теперь работает как генеральный директор с отделом развития игроков, где каждый игрок действует как отдельное подразделение или продукт. В его академии с ним работают 50 тренеров. У лучших профессиональных игроков, связанных с ним – тех, кого он обязательно посещает их телевизионные матчи, – у каждого есть кто-то другой, работающий в качестве тренера. Большинство из них имеют ограниченный контакт с Моуратоглу на тренировочной площадке, хотя он наблюдает за командой фитнес-тренеров, с которыми работают игроки. Его академия может служить базовым лагерем, где они могут тренироваться.
Муратоглу впервые увидел Гофф, 17 лет, когда ей было 10. Он завязал роман с ее отцом, который привел Коко в академию. Впервые он обнаружил Циципаса, которому сейчас 23 года, на YouTube, когда ему было всего 16 лет.
«Патрик вроде как смотритель», – сказала Коко Гауфф несколько дней назад.
Она сказала, что Муратоглу обычно разговаривает с ней через отца, если у него есть какие-то конкретные указания, поэтому у нее в голове не так много голосов. «Это также помогает собрать в мою команду нужных людей и определить, кто и что мне нужно, чтобы добиться успеха», – добавила она.
И Боберин, и Рон, которые тренировали Ларса Кристенсена с шести лет, сказали, что самая важная роль, которую играл Моуратоглу, заключалась в том, чтобы создать для них идеальные условия для тренировок.
Это взаимовыгодные отношения. Игроки, которые имеют доступ к первоклассному тренировочному центру со всеми возможными удобствами, являются лучшими маркетинговыми средствами для привлечения других начинающих игроков, которые платят за набор услуг академии, или для любителей тенниса, которые посещают лагеря в теннисном клубе Mouratoglou. центр на курорте.
Возможно, для Муратоглу нет лучшего способа убедиться, что все знают о его отношениях с этими игроками, чем занять свое обычное место в их сундуках во время их матчей. Все нынешние игроки Моуратоглу проиграли в основной сетке в первых раундах, хотя на этой неделе было несколько игроков, присоединившихся к Моуратоглу в юниорских турнирах.
У него есть одно священное правило, когда он посещает матч: если он начинает с одним игроком, он остается до конца, даже если другой игрок, с которым работает его компания, играет на другом корте. Он сказал, что уход на полпути может стать плохим сигналом.
Это также еще один способ сообщить игрокам, что если им что-то нужно, Муратоглу или кто-то из его растущей империи будет там. Поприн, который боролся в этом году и занял 73-е место в рейтинге ATP, сказал, что Муратуоглу недавно был позитивным голосом, пытаясь напомнить ему, что он может стать великим игроком, возможно, как Циципас с третьим сеянием, хотя он добавил, что Муратоглу обычно действует как Согласно Billboard, теннисный Будда. Голос, который вы слушаете больше, чем он говорит.
«Я дурачу за него», – сказал Поприн. «Это позволяет вам говорить о том, что у вас на уме, и когда вы разговариваете с ним, чаще всего вы сами получаете ответ».