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Предстоящее мероприятие «Профессор и Беннетт Шарлоттсвилль», которое должно начаться в 18:00 26 апреля в отеле Graduate Charlottesville, предложит участникам более глубокое понимание продолжающегося вторжения России в Украину.

Алан С. Стамм, профессор политики и государственной политики Университета Вирджинии, выступит в этом месяце на мероприятии серии лекций по социальным наукам. После его выступления будет сегмент вопросов и ответов, чтобы дать зрителям возможность узнать больше.

Штамм, выдающийся исследователь вооруженных конфликтов, который до приезда в Уфу руководил Центром международной политики Мичиганского университета, рассмотрит мотивы вторжения России, почему попытки предотвратить вторжение России терпят неудачу и что происходит, когда демократии заканчиваются войной. с авторитарными режимами.

Профессора и художники со штаб-квартирой в Вашингтоне. DC, объединяя членов сообщества и ученых, чтобы узнать о текущих событиях, исторических темах и различных творческих интересах. В феврале сериал расширился до Шарлоттсвилля. Предыдущие события включали «Древние истоки Дня святого Валентина» в феврале и «Жизнь вампира» в марте. Чтобы узнать больше об этой серии, перейдите на profsandpints.com.

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Билеты на входе стоят 17 или 15 долларов со студенческим билетом; Предварительные билеты стоят 13,50 долларов США, плюс налоги и сборы. Двери откроются в 17:30. Билеты и подробности см. profsandpints.ticketleap.com.