Сериал «Пушпа: Восхождение» с Аллу Арджуном в главной роли преуспевает в российском прокате.

Хайдарабад: Аллу Арджун и Рашмика Манданна, звезда фильма «Пушпа: Восстание», собрал более 10 миллионов рублей в прокате в России.
Создатели Mythri Movie Makers сообщили в Твиттере, что фильм «Пушпа» находится в работе в зарубежном прокате. Она также сообщила, что 8 декабря блокбастер на телугу вышел на русском языке на 774 экранах по всей стране.
«#PushpaTheRise — это мода в России. 25 дней и успешный показ на 774 экранах обещают сбор более 10 миллионов рублей», — говорится в твите на баннере производства.
# О, лорд Он RAGE в России ❤️🔥
25 дней на счету успешной работы в 774 экранах со сбором более 10 миллионов рублей#ТаггедхеЛе Захватить Россию
Значок звезды @твит @твит @твит @твит @4SeasonCreation pic.twitter.com/aksQOj18rA
— Создатели фильмов Mythri (@MythriOfficial) 2 января 2023 г.
Pushpa: The Rise был выпущен в декабре 2021 года, и фильм на телугу собрал в индийском прокате более 350 крор фунтов стерлингов. В этом блокбастере Арджун показан как чернорабочий, который очень разбогател на контрабанде красного сандалового дерева. Фильм был выпущен на пяти языках, включая тамильский, телугу, каннада, малаялам и хинди.
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