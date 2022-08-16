Серия статей «Инфраструктура Арктики Арктического института»: Заключение

Быстроходная ударная подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) плывет по арктическим льдам в Арктике. картина: Американский флот

В начале этой серии «Инфраструктура Арктики» Я усомнился в пользе взгляда на инфраструктуру, задав вопрос: чему мы можем научиться у аппаратного обеспечения? За последние шесть месяцев этот запрос исследовали двенадцать участников.

Они думают о том, как ледоколы могут поддерживать логистические системы, имеющие решающее значение для экономического развития. И как мегапроекты, такие как Коридор северных широт, Особенно при строительстве железных дорог, «обеспечивающих движение грузов и других путей сообщения» в регионе. Подводные кабели и сети, которые они обеспечивают, считаются критически важными для развития Арктики. Это требует Защитите их, укрепив международные и национальные законы и политику. спутниковая связь Поддержка различных типов систем, которые «облегчают управление и контроль над обширными морскими районами», среди прочих операций. Существующие инфраструктурные структуры могут быть перемещены из одного использования в другое в качестве средства реагирования на текущие события и потребности, такие как преобразование военно-морской базы. В Норвегии между военным и коммерческим использованием. Новое изобретение экономики Шпицбергена От добычи угля до сосредоточения внимания на научных исследованиях, образовании и туризме – это модель для других арктических городов, желающих перейти к более устойчивой экономике. Взаимосвязанные сооружения — пароходы, железные дороги, дороги, мосты, хижины — сделали Норвегию доступной для туристов в 19 веке. Способствовать постоянному развитию современной и национальной идентичности. Восприятие природы и «использование природных ресурсов» оказывают устойчивое воздействие на образ жизни в регионе и взаимодействие с природной и архитектурной средой. Наконец, о нестабильности инфраструктурных систем свидетельствует загрязнение системы водоснабжения в Икалуите. Во всех этих статьях связь и структуры, способствующие этому, понимаются как имеющие решающее значение для устойчивого развития и проживания в Арктике.

Инфраструктура делает ландшафт продуктивным, защищенным и пригодным для жизни. Это важная точка анализа для рассмотрения человеческого влияния и потребностей в Арктике, поскольку она действует как посредник или интерфейс между политикой, правительством, людьми и окружающей средой. Авторы этой серии показали, что путем централизации структур мы можем понять, как акторы воспринимают свое отношение к окружающей среде и ее обитателям. Таким образом, «инфраструктура — это средство, с помощью которого можно исследовать внешнеполитическую динамику, политические намерения, стратегические инвестиции, экономические и финансовые инновации, способность мобилизовать и распределять ресурсы, нарратив арктического пространства, взаимодействие с окружающей средой и технологические разработки. ” Я надеюсь, что эта серия статей показала, что «застроенная среда, а часто и незастроенная среда, обеспечивает ценную линзу для анализа сложных взаимосвязей». Концентрируя структуры, мы можем не только рассказывать сложные истории о регионе, но и предоставлять ценные данные для принятия более обоснованных политических решений.

Оливия Уэйн Хук была приглашенным научным сотрудником в Арктическом институте в 2021 году.