Серия Final Fantasy Pixel Remaster выйдет на PS4 и Switch весной 2023 года

Сквер Эникс Будет выпущен Ремастер Final Fantasy Pixel серии PlayStation 4 И обращает Весной 2023 года компания объявить.

Последняя фантазия IИ Последняя фантазия 2И Последняя фантазия IIIИ Последняя фантазия IVИ Последняя фантазия VИ Последняя фантазия VI Он будет доступен по отдельности или вместе в виде пакета. стандартный иПоследняя фантазия Физические издания «35th Anniversary Edition» также будут доступны в день и дату цифрового запуска исключительно через Магазин Square Enix. Количество обоих будет ограничено.

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Пиксельный ремастер Версии первой шестерки Последняя фантазия В настоящее время игры доступны только для ПК, iOS и Android. Последняя фантазия IИ Последняя фантазия 2И Последняя фантазия III Запущен 28 июля 2021 г., после чего Последняя фантазия IV 8 сентября 2021 г. Последняя фантазия V 10 ноября 2021 г. и Последняя фантазия VI 23 февраля 2022 г.

Вот обзор каждой игры от Square Enix:

Последняя фантазия

Это нелепо названная игра, с которой все началось. Вы берете под свой контроль Воинов Света и отправляетесь в путешествие, чтобы победить четырех демонов и восстановить мир во всем мире.

Многие элементы серии, которые мы узнали и полюбили, дебютируют здесь, в самой первой части: огромный мир, наполненный тайнами, несколько культовых дизайнов монстров и заводной саундтрек.

Последняя фантазия 2

Вторая игра серии представляет новый мир, новых персонажей и то, что станет визитной карточкой серии: инновации.

История сосредоточена на конфликте между враждебной Империей Паламеция и сопротивлением повстанцев. Небольшая группа героев — это все, что стоит между миром и руинами.

Последняя фантазия 2 Это показывает готовность разработчиков расширять свои границы и пробовать новые вещи. Например, вместо того, чтобы придерживаться предсказуемого, в игре есть система мастерства, в которой персонажи улучшают свои навыки владения оружием и способностями по мере того, как они используются.

Забавный факт: это Последняя фантазия Игра, которая познакомила мир с чокобо! Теперь это наследие.

Последняя фантазия III

Когда падает тьма и лишает земли свет, кристаллы выбирают четырех юных героев, чтобы отправиться в захватывающее путешествие по обширной и враждебной земле.

Эта высоко оцененная критиками часть серии была создана с гибкой системой карьеры, которая позволяет персонажам менять роли в бою в любое время. Многие из самых известных предметов Последняя фантазия Это началось и здесь — например, он был первым, кто ввел заклинания, в том числе опоры серий Бахамута и Шивы!

Последняя фантазия IV

Последняя фантазия IV Он рассказывает одну из самых богатых и сильных историй в сериале. Он наполнен персонажами и сценариями, которые фанаты до сих пор любят.

Он сосредоточен на Черном рыцаре Сесиле, который оказывается лишенным своего положения и звания, когда ставит под сомнение все более надоедливые приказы своего короля. Когда его вместе с другом Кеном отправляют на простую миссию по доставке, ужасные события, которые следуют, отправляют его и группу союзников в удивительное путешествие предательства, любви и искупления.

Это первая игра, в которой используется система Active Time Battle (ATB), которая сочетает в себе пошаговые элементы и элементы реального времени для создания динамичных стратегических сражений.

Последняя фантазия V

Ученый Последняя фантазия V Он находится на грани разрушения, потому что стихийные кристаллы, приносящие жизнь и процветание землям, утратили свою силу.

Единственная надежда возлагается на четырех героев: Барца, принцессу Лену из замка, рыцаря-пирата и таинственного Галлова. Подстрекаемые судьбой вместе, они отправляются на миссию по спасению самой планеты.

а также совершенствование системы АТБ, Последняя фантазия V Значительно расширяет ваш стратегический выбор благодаря значительно расширенной системе профессий, которая позволяет вам настраивать своих персонажей с помощью 22 различных профессий.

Последняя фантазия VI

Последняя фантазия VI Это игра, любимая фанатами и критиками.

Отчасти благодаря его удивительному расположению и истории. Действие происходит в стране, где исчезла магия, и вместо этого человечество обратилось к железу, пороху, пару и другим технологиям.

На самом деле, было бы правильнее сказать, что магия в основном ушла — молодая женщина, порабощенная империей зла, все еще обладает властью. Когда вы сталкиваетесь с могущественным древним существом, называемым эспером, начинается цепь событий, которые будут иметь ужасные последствия.